Etová už vie, ako chutí víťazstvo. Trénerka dosiahla s Unionom premiérový triumf

Futbalisti Hamburgu zdolali v nedeľňajšom stretnutí 33. kola nemeckej Bundesligy doma Freiburg 3:2.
Pred záverečným kolom zostáva Freiburg v tabuľke na siedmom mieste znamenajúcom účasť v Konferenčnej lige, o bod pred dvojicou Frankfurt - Augsburg.
Zároveň si však zahrá finále Európskej ligy, ak 20. mája zdolá Aston Villu, kvalifikuje sa priamo do Ligy majstrov a miestenka v KL pripadne inému tímu.
Heidenheim zvíťazil na pôde 1. FC Kolín 3:1 a udržal si nádej na záchranu v najvyššej súťaži. Pred záverečným kolo má rovnako ako Wolfsburg a St. Pauli na konte 26 bodov a toto trio tak bude bojovať o 16. priečku znamenajúcu účasť v baráži.
Posledné dva tímy zostúpia priamo do druhej ligy. V poslednom 34. kole Heidenheim hostí Mainz a Wolfsburg sa predstaví na ihrisku St. Pauli.
Union Berlín vyhral v Mainzi 3:1 a posunul sa na 12. miesto. Trénerka Marie-Louise Etová tak slávila prvé víťazstvo od svojho príchodu na lavičku Unionu.
Bundesliga - 33. kolo:
Hamburger SV - SC Freiburg 3:2 (1:1)
Góly: 14. Jatta, 64. Vuškovič, 67. Balde - 16. a 87. Matanovič
1. FC Kolín – 1. FC Heidenheim 1846 1:3 (1:2)
Góly: 10. Bülter - 8. a 72. Schöppner, 28. Lund (vl.)
FSV Mainz - Union Berlín 1:3 (0:1)
Góly: 48. S. Becker – 38. Ilič, 88. Burke, 90.+1 Juranovič