Etová už vie, ako chutí víťazstvo. Trénerka dosiahla s Unionom premiérový triumf

Marie-Louise Etová
Marie-Louise Etová
TASR|10. máj 2026 o 22:11
Berlínsky tím zvíťazil na pôde Mainzu.

Futbalisti Hamburgu zdolali v nedeľňajšom stretnutí 33. kola nemeckej Bundesligy doma Freiburg 3:2.

Pred záverečným kolom zostáva Freiburg v tabuľke na siedmom mieste znamenajúcom účasť v Konferenčnej lige, o bod pred dvojicou Frankfurt - Augsburg.

Zároveň si však zahrá finále Európskej ligy, ak 20. mája zdolá Aston Villu, kvalifikuje sa priamo do Ligy majstrov a miestenka v KL pripadne inému tímu.

Heidenheim zvíťazil na pôde 1. FC Kolín 3:1 a udržal si nádej na záchranu v najvyššej súťaži. Pred záverečným kolo má rovnako ako Wolfsburg a St. Pauli na konte 26 bodov a toto trio tak bude bojovať o 16. priečku znamenajúcu účasť v baráži.

Posledné dva tímy zostúpia priamo do druhej ligy. V poslednom 34. kole Heidenheim hostí Mainz a Wolfsburg sa predstaví na ihrisku St. Pauli.

Union Berlín vyhral v Mainzi 3:1 a posunul sa na 12. miesto. Trénerka Marie-Louise Etová tak slávila prvé víťazstvo od svojho príchodu na lavičku Unionu.

Bundesliga - 33. kolo:

Hamburger SV - SC Freiburg 3:2 (1:1)

Góly: 14. Jatta, 64. Vuškovič, 67. Balde - 16. a 87. Matanovič

1. FC Kolín – 1. FC Heidenheim 1846 1:3 (1:2)

Góly: 10. Bülter - 8. a 72. Schöppner, 28. Lund (vl.)

FSV Mainz - Union Berlín 1:3 (0:1)

Góly: 48. S. Becker – 38. Ilič, 88. Burke, 90.+1 Juranovič

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

