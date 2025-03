O Slovane nerozpráva, láka ho zahraničie. Kaprálik: Na Slovensku nebudem stáť desať miliónov

Žiline chýba už viac ako mesiace. V pondelok absolvoval röntgenové vyšetrenie. „Dopadlo dobre. Hojí sa to. Je to veľký posun,” priznal Kaprálik.

Na trávniku by sa mohol objaviť ešte v závere ligovej sezóny: „O tri týždne mám ďalší kontrolný röntgen, ktorý ma pustí. Je to pozitívne.”

V skutočnosti drie ešte viac. Nechce o nič prísť. „Keď chalani trénujú, trénujem aj ja. Ale sám. Keď som zasa doma, musím robiť navyše ďalšie veci, aby som sa dal čím skôr dokopy,” vysvetlil Kaprálik.

Chce stihnúť júnový európsky šampionát do 21 rokov, ktorý sa uskutoční na Slovensku. „Chcel by som sa dovtedy vrátiť do formy. Kvôli šampionátu je to ešte väčšia motivácia,” prezradil.

Spolieha sa na hráčov z A-tímu

Mladí Slováci posledné dni bez jeho pomoci nedokázali skórovať ani raz v prípravných zápasoch proti Nemecku a Francúzsku.