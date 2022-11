Slovan zničil mladý reprezentant, pod Dubňom mu strelil štyri góly

Fortuna liga - 17. kolo

Žilinčania nastúpili do zápasu so snahou o prelomenie negatívnej série, Slovan nezdolali už dlhých sedemnásť zápasov. Tento plán začali napĺňať v prvom polčase, tromi gólmi sa blysol reprezentant do 21 rokov Adrián Kaprálik.