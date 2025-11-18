Holanďania naplnili očakávania a bavili divákov. Gakpo: Je to naozaj niečo výnimočné

AMSTERDAM. Holandsko si v pondelok zabezpečilo dvanástu účasť na majstrovstvách sveta.
Na budúcoročný svetový šampionát v USA, Mexiku a Kanade ide priamo po výhre nad Litvou, ktorú zdolalo 4:0.
„Oranjes“ chýbali na MS len raz za uplynulých 20 rokov a na konte majú tri účasti vo finále v rokoch 1974, 1978 a 2010.
Pred duelom proti poslednej Litve viedli Holanďania G-skupinu o tri body pred Poliakmi. Tí zvíťazili v pondelok na Malte 3:2, no mali výrazne horšie skóre, a tak Holanďania nemuseli nutne potvrdiť úlohu favorita.
Mužstvo pod vedením trénera Ronalda Koemana však pobavilo 50.000 divákov v Johan Cruyff Arene vysokým tempom hry, ktoré bolo na Litovčanov príliš rýchle a neustále ich zatláčalo na vlastnú polovicu.
Debut sprevádzal obrovský potlesk
Napriek kompaktnej obrane súpera sa domáci presadili po 15 minútach vďaka Tijanimu Reijndersovi, ktorého našiel Frenkie De Jong.
Vďaka kvalitnému výkonu litovského brankára Edvinasa Gertmonasa zostal stav v polčase 1:0, aj keď Holanďania dominovali. Pomer striel bol 8:2, striel na bránku 5:0.
Krátko po hodine hry však Gertmonas nedokázal zabrániť Codymu Gakpovi zvýšiť na 2:0 z penalty po hre rukou. O dve minúty neskôr upravil Xavi Simons zblízka na 3:0.
O ďalšie dve minúty spečatil víťazstvo Donyell Malen a Koeman následne poslal na ihrisko päť náhradníkov.
Luciano Valente si odkrútil debut v drese „oranjes“ v posledných desiatich minútach, čo publikum v Amsterdame privítalo obrovským potleskom, keď 22-ročný ofenzívny stredopoliar Feyenoordu vstúpil na ihrisko.
Môžeme od seba viac vyžadovať
„V našom tíme máme veľa kvality, no musíme na seba tvrdší. Takto môžeme zvyšovať svoju silu a veľkosť. Môžeme od seba viac vyžadovať.
V tom majú svoju úlohu aj kľúčoví hráči ako Virgil van Dijk, Frenkie de Jong a Memphis Depay. Sú piliermi nášho tímu a môžu urobiť rozdiel na majstrovstvách sveta. Na to však musia byť fit,” povedal tréner Koeman pre holandské médiá.
Na predchádzajúcich MS v Katare postúpili Holanďania do štvrťfinále, kde nestačili na neskorších majstrov z Argentíny v jedenástkovom rozstrele.
„Je to naozaj niečo výnimočné a myslím, že si to všetci uvedomujeme. Keď tam sme, chceme podať ten najlepší výkon.
Je krásna skúsenosť zažiť to ako tím,“ citoval web uefa.com krídelníka Gakpa, ktorý bol s národným tímom na jedných majstrovstvách (2022) a strelil tri góly.