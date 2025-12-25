Dramatické momenty aj nečakané zvraty. Futbalový maratón ovládli hráči treťoligistu

Mestská športová hala v Bardejove zažila v utorok 23. decembra výnimočný futbalový maratón.
Konal sa v nej halový turnaj MAFRESTAV CUP 2025, ktorý počas jedného dňa spojil desiatky zápasov, množstvo emócií a futbalovej kvality.
Prvý zápas sa začal krátko po ôsmej hodine ráno, finálové stretnutie sa skončilo tesne pred dvadsiatou hodinou večer.
Na turnaji sa predstavilo 18 mužstiev, z toho dve zo susedného Poľska. Celkovo sa odohralo 40 zápasov a ani v jednom nechýbala kvalita, vysoké nasadenie či snaha o víťazstvo.
Diváci mohli sledovať dynamický halový futbal, dramatické momenty aj nečakané zvraty.
Na palubovke sa stretli hráči viacerých generácií. Nechýbali futbalisti so skúsenosťami z najvyššej súťaže, mládežnícki reprezentanti, legionári ani aktuálni hráči treťoligových Raslavíc či štvrťoligových tímov Partizán Bardejov a FK Gerlachov.
Staršiu generáciu zastupoval okrem iných bývalý futsalový reprezentant Slovenska, reprezentant v malom futbale a viacnásobný najlepší hráč Slovenska v tomto odvetví Juraj Kuhajdík, ktorý si v minulosti zahral aj najvyššiu futbalovú súťaž v Ružomberku.
Dres mládežníckych reprezentácií obliekajú Denis Valko, Martin Klimek a Viliam Vrábel. Na tribúne sedel aj odchovanec bardejovského futbalu, momentálne zranený Patrik Iľko (Žilina).
Medzinárodný rozmer turnaja podčiarkli legionári zo Srbska, Ruska či Venezuely. Kvalitné zastúpenie mali aj rozhodcovia – s píšťalkou sa na palubovke predstavili Peter Ziemba, Dominik Puškáš a Samuel Trojanovič.
Hoci to v niektorých vypätých momentoch nemali jednoduché, všetky situácie zvládli s prehľadom a pokojom.
Turnaju nechýbalo nič, čo k podobným podujatiam patrí – postupové góly v posledných sekundách, dramatické pokutové kopy rozhodujúce o účasti vo finále a emócie až do záverečného hvizdu.
Víťazom turnaja sa stal tím JUMIBAU, v ktorého zostave figurovali viacerí hráči treťoligových Raslavíc vrátane trénera Vantu.
Druhé miesto obsadilo SK JÚLIO s hráčmi Gerlachova a na treťom mieste skončili Prešovčania vystupujúci pod názvom 4 Sport.
Individuálne ocenenia putovali do rúk zaslúžených laureátov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Srb Alexandar Stošič (SK Júlio), za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ján Kračinovský (4 Sport) a titul najlepšieho brankára získal Filip Baláž (JUMIBAU).
Zostavy tímov
JUMIBAU: Baláž – Tvardzik, Jaš, Vanta, Takáč, Š. Kažimir, J.Kažimir, Harčarik, Marton, Stachura
SK JÚLIO: Kačmár – Venediktov, Stolárik, Mihaľov, Stošič, Parra, Kuhajdík, Guľaš, Križanovský
4 Sport: P. Ivanecký, D. Ivanecký, Šinglár, Adamčo, Senderák, Ličák, Švec, Luterančík, Kračinovský