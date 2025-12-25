    Dramatické momenty aj nečakané zvraty. Futbalový maratón ovládli hráči treťoligistu

    Tím JUMIBAU po víťazstve na Mafrestav Cup 2025.
    Tím JUMIBAU po víťazstve na Mafrestav Cup 2025. (Autor: PC)
    Peter Cingel|25. dec 2025 o 13:15
    ShareTweet0

    Na turnaji v Bardejove sa predstavilo 18 mužstiev, z toho dve zo susedného Poľska.

    Mestská športová hala v Bardejove zažila v utorok 23. decembra výnimočný futbalový maratón.

    Konal sa v nej halový turnaj MAFRESTAV CUP 2025, ktorý počas jedného dňa spojil desiatky zápasov, množstvo emócií a futbalovej kvality.

    Prvý zápas sa začal krátko po ôsmej hodine ráno, finálové stretnutie sa skončilo tesne pred dvadsiatou hodinou večer.

    Na turnaji sa predstavilo 18 mužstiev, z toho dve zo susedného Poľska. Celkovo sa odohralo 40 zápasov a ani v jednom nechýbala kvalita, vysoké nasadenie či snaha o víťazstvo.

    Diváci mohli sledovať dynamický halový futbal, dramatické momenty aj nečakané zvraty.

    Tím JÚLIO na Mafrestav Cup 2025.
    Tím JÚLIO na Mafrestav Cup 2025. (Autor: PC)

    Na palubovke sa stretli hráči viacerých generácií. Nechýbali futbalisti so skúsenosťami z najvyššej súťaže, mládežnícki reprezentanti, legionári ani aktuálni hráči treťoligových Raslavíc či štvrťoligových tímov Partizán Bardejov a FK Gerlachov.

    Staršiu generáciu zastupoval okrem iných bývalý futsalový reprezentant Slovenska, reprezentant v malom futbale a viacnásobný najlepší hráč Slovenska v tomto odvetví Juraj Kuhajdík, ktorý si v minulosti zahral aj najvyššiu futbalovú súťaž v Ružomberku.

    Dres mládežníckych reprezentácií obliekajú Denis Valko, Martin Klimek a Viliam Vrábel. Na tribúne sedel aj odchovanec bardejovského futbalu, momentálne zranený Patrik Iľko (Žilina).

    Medzinárodný rozmer turnaja podčiarkli legionári zo Srbska, Ruska či Venezuely. Kvalitné zastúpenie mali aj rozhodcovia – s píšťalkou sa na palubovke predstavili Peter Ziemba, Dominik Puškáš a Samuel Trojanovič.

    Rozhodcovia na Mafrestav Cup 2025.
    Rozhodcovia na Mafrestav Cup 2025. (Autor: PC)

    Hoci to v niektorých vypätých momentoch nemali jednoduché, všetky situácie zvládli s prehľadom a pokojom.

    Turnaju nechýbalo nič, čo k podobným podujatiam patrí – postupové góly v posledných sekundách, dramatické pokutové kopy rozhodujúce o účasti vo finále a emócie až do záverečného hvizdu.

    Víťazom turnaja sa stal tím JUMIBAU, v ktorého zostave figurovali viacerí hráči treťoligových Raslavíc vrátane trénera Vantu.

    Druhé miesto obsadilo SK JÚLIO s hráčmi Gerlachova a na treťom mieste skončili Prešovčania vystupujúci pod názvom 4 Sport.

    Individuálne ocenenia putovali do rúk zaslúžených laureátov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Srb Alexandar Stošič (SK Júlio), za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ján Kračinovský (4 Sport) a titul najlepšieho brankára získal Filip Baláž (JUMIBAU).

    Zostavy tímov

    JUMIBAU: Baláž – Tvardzik, Jaš, Vanta, Takáč, Š. Kažimir, J.Kažimir, Harčarik, Marton, Stachura

    SK JÚLIO: Kačmár – Venediktov, Stolárik, Mihaľov, Stošič, Parra, Kuhajdík, Guľaš, Križanovský

    4 Sport: P. Ivanecký, D. Ivanecký, Šinglár, Adamčo, Senderák, Ličák, Švec, Luterančík, Kračinovský

    Futbalnet

    Futbalnet

      Tím JUMIBAU po víťazstve na Mafrestav Cup 2025.
      Tím JUMIBAU po víťazstve na Mafrestav Cup 2025.
      Dramatické momenty aj nečakané zvraty. Futbalový maratón ovládli hráči treťoligistu
      Peter Cingel|dnes 13:15
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Dramatické momenty aj nečakané zvraty. Futbalový maratón ovládli hráči treťoligistu