Je nezastaviteľný, písali Španieli. Zostrelí opäť Sevillu rozbehnutý Nór?

Dánsky majster FC Kodaň v kádri so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa v G-skupine predstaví na štadióne Borussie Dortmund.

Celtic by ťažko mohol osláviť návrat do skupinovej fázy LM proti súperovi zvučnejšieho mena. Pricestuje šampión La Ligy, no najmä úradujúci a rekordný štrnásťnásobný víťaz EPM/LM.

Celtic sa do hlavnej časti dostal prvýkrát od sezóny 2017/2018, keď si v predchádzajúcom ročníku vybojoval domáci titul naspäť od Rangers.

Svojím idolom chcú dať zabrať

V sobotnom derby deklasoval mestských rivalov 4:0. Domáci tréner Ange Postecoglou verí, že jeho mužstvo nebude proti zverencom Carla Ancelottiho "fackovacím panákom".