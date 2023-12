Girona rieši nečakaný problém, aktuálne by nemohla hrať Ligu majstrov

Ďalší by musel klesnúť do skupiny Európskej konferenčnej ligy, aby sa nemohlo stať, že sa počas sezóny v európskych pohárových súťažiach stretnú.

Ak by sa teda Girona aj Manchester City umiestnili na postupových priečkach, v Lige majstrov by mohol štartovať iba jeden z nich.

Podľa predpisov UEFA by aktuálne právo na účinkovanie v najprestížnejšej klubovej súťaži získal ten klub, ktorý sa v tabuľke svojej ligy umiestni na lepšej pozícii.

V prípade, ak Girona vyhrá La Ligu a Manchester City vyhrá Premier League, rozhodne ranking súťaže. V rebríčku je prvé Anglicko a druhé Španielsko.

Pokiaľ by teda Girona vyhrala ligu minulú sezónu, nemohla by hrať Ligu majstrov. Ak by ale sa sezóna končila dnes, do Európskej konferenčnej ligy by smeroval štvrtý Manchester City s Erlingom Haalandom.

Podľa všetkého však tému čoskoro rozlúskne predstavenstvo UEFA, ktoré sa bude týmto problémom zaoberať na januárovom stretnutí a bude hľadať riešenia pre oba kluby.

Tabuľka Premier League