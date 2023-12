Gigantov prekonal provinčný klub. Zdolal aj Barcelonu, tréner vraví o inej dimenzii

Zrejme niekoho z tejto zostavy by pred začiatkom sezóny tipovali experti aj fanúšikovia na klub, ktorý bude mať v piatich najlepších futbalových ligách sveta v polovici decembra najviac víťazstiev.

"Zapísali sme sa do histórie. Je to zápas, ktorý si budeme dlho pamätať. Som veľmi šťastný. Prinútili sme Barcu bežať dozadu. Ak dokážeme takto hrať proti týmto hráčom, tak to dokážeme proti komukoľvek.

Vstupujeme tým do inej dimenzie," cituje španielsky denník Marca trénera Girony Miguela Ángela Sáncheza Muňoza, známeho ako Míchel.

Lietadlo, ktoré nikto nemôže zastaviť

Po zápase mal dobrú náladu, vtipkoval: "Sme zachránení, máme 41 bodov." Práve toľko totiž bolo v minulej sezóne potrebné na udržanie sa v La Lige.

Do sezóny vstupovala Girona skromne. Prekonať desiate miesto z ročníka 2022/2023 bola veľká výzva, ale priorita bola vyhnúť sa záchranárskym prácam.

Dnes na boj o záchranu nikto nemyslí, obzvlášť po výhre nad Barcelonou.

"Trpel som a zároveň som si to užíval. Som šťastný za fanúšikov, pre ktorých hráme. Tvoríme históriu a chceme pokračovať v prekonávaní bariér," povedal po súboji s Barcelonou 48-ročný Míchel.