VIDEO: Galatasaray zvládol prvý zápas osemfinále. Na domácom ihrisku pokoril Liverpool

Mario Lemina oslavuje spolu so spoluhráčmi gól.
Fotogaléria (14)
Mario Lemina oslavuje spolu so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|10. mar 2026 o 20:39
ShareTweet0

Jediný gól dal v siedmej minúte Mario Lemina.

Liga majstrov - prvý zápas osemfinále

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1:0 (1:0)

Gól: 7. Lemina

Futbalisti FC Liverpool prehrali v utorkovom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:1.

O triumfe tureckého klubu rozhodol v 7. minúte Mario Lemina. 

Galatasaray udrel hneď úvode, v 7. minúte si na centrovanú loptu z rohového kopu vyskočil Victor Osimhen, hlavičkou ju priťukol na päťku, kde ju Lemina hlavou poslal do siete - 1:0.

VIDEO: Gól Lemina

Domáci naďalej hrozili zo vzduchu, po zakončení Davinsona Sancheza predviedol bravúrny zákrok Giorgi Mamardašvili.

Fotogaléria zo zápasu Galatasaray S.K. - Liverpool FC (Liga majstrov - osemfinále)
Hráči Liverpoolu počas rozcvičky pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Galatasaray - Liverpool.
Mario Lemina z Galatasarayu (vľavo) oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
Dominik Szoboszlai z Liverpoolu (hore) bojuje o loptu s Abdulkerimom Bardakcim z Galatasarayu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
Noa Lang z Galatasarayu (vpravo) bojuje o loptu s Joeom Gomezom z Liverpoolu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.
14 fotografií
Fanúšikovia Galatasarayu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Galatasaray - Liverpool.Mohamed Salah počas rozcvičky pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Galatasaray - Liverpool.Mohamed Salah počas rozcvičky pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Galatasaray - Liverpool.Hugo Ekitike z Liverpoolu (vľavo) bojuje o loptu s Wilfriedom Singom z Galatasarayu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.Abdulkerim Bardakci z Galatasarayu (uprostred) hrá s loptou vedľa Mohameda Salaha z Liverpoolu (vpravo) počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.Tréner Liverpoolu Arne Slot (vľavo) a hlavný tréner Galatasarayu Okan Buruk pózujú fotografom pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.Hráč Dominik Szoboszlai (vľavo) z Liverpoolu a Ismail Jakobs z Galatasarayu Istanbul v osemfinále Ligy majstrov Galatasaray Istanbul - FC Liverpool v Istanbule.Mario Lemina z Galatasarayu (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.Victor Osimhen z Galatasarayu oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč Mario Lemina strelil úvodný gól počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.Hráči Galatasarayu oslavujú po tom, čo ich spoluhráč Mario Lemina strelil úvodný gól počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Galatasarayom a Liverpoolom v Istanbule.

Úradujúci anglický majster sa v druhom dejstve snažil zatlačiť, ale vzadu robil chyby. Po hodine hry jednu potrestal Osimhen, no jeho gól neplatil pre ofsajd.

Na druhej strane po nepresnej spätnej prihrávke Barisa Yilmaza zneškodnil tutovku Huga Ekitikeho brankár Ugurcan Cakir. Liverpool druhýkrát dostal loptu do siete v 71. minúte zásluhou Ibrahimu Konateho, VAR tentoraz odhalil hru rukou.

Skóre sa už nezmenilo, a tak si „The Reds“ vezú do odvety na Anfield Road (v stredu 18. marca) jednogólové manko.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Mario Lemina oslavuje spolu so spoluhráčmi gól.
    Mario Lemina oslavuje spolu so spoluhráčmi gól.
    VIDEO: Galatasaray zvládol prvý zápas osemfinále. Na domácom ihrisku pokoril Liverpool
    dnes 20:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Galatasaray zvládol prvý zápas osemfinále. Na domácom ihrisku pokoril Liverpool