ONLINE: Galatasaray S.K. - Liverpool FC dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti tímov Galatasaray S.K. a Liverpool FC dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Galatasaray S.K. - Liverpool FC (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
10.03.2026 o 18:45
Galatasaray
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Prajem pekný večer. Dnes budeme osemfinálový zápas Ligy majstrov medzi Galatasaray S.K. a Liverpool FC.
Turecký celok odohral šestnásťfinále Ligy majstrov proti talianskému mužstvu Juventus Turín. Istanbulčania zvíťazili na domácej pôde 5:2. V Turíne prehrali po riadnej hracej dobe 0:3. V predĺžení dokázali zverenci Okana Buruka dva krát skórovať a tešili sa z postupu.
Zverenci Arnesho Slota si vybojovali postup do osemfinále Ligy majstrov priamo. V hlavnej časti Champions league skončili na parádnej 3. pozíci so ziskom 18 bodov a pozitívnym skóre 20:8. The Reds sú v tomto dvojzápase jasným favoritom. Očakáva sa ich postup.
