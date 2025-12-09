Brazílsky útočník pauzoval od januára. Arsenal ho zapísal na súpisku

Gabriel Jesus v drese Arsenalu.
Gabriel Jesus v drese Arsenalu. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. dec 2025 o 18:34
V uplynulých dvoch zápasoch Premier League už sedel na lavičke náhradníkov.

Vedenie futbalového Arsenalu Londýn zaradilo Gabriela Jesusa na súpisku pre Ligu majstrov. Urobilo tak deň pred stredajším zápasom „Gunners“ na pôde Clubu Bruggy.

Brazílsky útočník pauzoval od januára, keď si zranil koleno v dueli FA Cupu proti Manchestru United.

V uplynulých dvoch zápasoch Premier League proti Chelsea a Brentfordu už sedel na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol.

„Gabriel Jesus nahradil na súpiske Maxa Dowmana, ktorý sa počas uplynulého víkendu zranil v zápase 21-ky Arsenalu. Proti Bruggám bude môcť nastúpiť," uviedol Arsenal vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

