Marseille mohlo ísť na čelo, no zlyhalo. Zarmútil ho brat Kyliana Mbappého

Futbalisti Brestu zdolali v 15. kole francúzskej Ligue 1 hostí z Monaka 1:0. O víťazstve domácich rozhodol gól Kamoryho Doumbiu z 20. minúty.
„Kniežatá“ hrali od 68. minúte v početnej prevahe po vylúčení Ludovica Ajorqueho, ale vyrovnať nedokázali.
V ďalšom zápase nevyužil Olympique Marseille dostať sa v neúplnej tabuľke na čelo, na ihrisku Lille prehral 0:1.
Domácim zabezpečil tri body Ethan Mbappé, brat známejšieho francúzskeho reprezentanta Kyliana.
OSC sa po tomto víťazstve dotiahlo práve na Marseille s 29 bodmi a je na 4. mieste za Olympique.
Líder Lens s 31 bodmi a druhý Paríž Saint-Germain s 30 bodmi majú zápas k dobru.
15. kolo Ligue 1:
OSC Lille - Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Gól: 10. E. Mbappé
Stade Brest - AS Monaco 1:0 (1:0)
Gól: 28. Doumbia. ČK: 68. Ajorque (Brest)