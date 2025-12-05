Marseille mohlo ísť na čelo, no zlyhalo. Zarmútil ho brat Kyliana Mbappého

5. dec 2025
Zaváhali aj futbalisti AS Monaco.

Futbalisti Brestu zdolali v 15. kole francúzskej Ligue 1 hostí z Monaka 1:0. O víťazstve domácich rozhodol gól Kamoryho Doumbiu z 20. minúty.

„Kniežatá“ hrali od 68. minúte v početnej prevahe po vylúčení Ludovica Ajorqueho, ale vyrovnať nedokázali.

V ďalšom zápase nevyužil Olympique Marseille dostať sa v neúplnej tabuľke na čelo, na ihrisku Lille prehral 0:1.

Domácim zabezpečil tri body Ethan Mbappé, brat známejšieho francúzskeho reprezentanta Kyliana.

OSC sa po tomto víťazstve dotiahlo práve na Marseille s 29 bodmi a je na 4. mieste za Olympique.

Líder Lens s 31 bodmi a druhý Paríž Saint-Germain s 30 bodmi majú zápas k dobru.

15. kolo Ligue 1:

OSC Lille - Olympique Marseille 1:0 (1:0)

Gól: 10. E. Mbappé

Stade Brest - AS Monaco 1:0 (1:0)

Gól: 28. Doumbia. ČK: 68. Ajorque (Brest)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Marseille mohlo ísť na čelo, no zlyhalo. Zarmútil ho brat Kyliana Mbappého
