PSG je jasným favoritom, no Enrique si ľahkú sezónu nepamätá. Na špicu chce aj Lyon s Greifom

Futbalisti Paríža Saint-Germain začínajú sezónu v Ligue 1 ako jasný favorit na zisk šiesteho titulu v sérii.
Ich zrak sa popri domácej scéne bude upierať aj na zavŕšenie „hetriku“ v Lige majstrov.
Naháňať európskeho suveréna budú chcieť v lige hráči Racingu Lens, ktorí obhajujú 2. miesto a svoj potenciál načrtli počas víkendu triumfom nad PSG vo francúzskom Superpohári.
Na špicu sa bude chcieť tlačiť aj Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom.
Parížania dokráčali za ziskom rekordného 14. titulu vo francúzskej najvyššej súťaži, hoci sa tím vedený Luisom Enriquem často zameriaval najmä na Ligu majstrov.
Na konci ročníka mal šesťbodový náskok pred Lensom, ktorý ako posledný v sezóne 2022/23 výrazne potrápil favorita a zaostal za ním iba o bod.
V priebehu štrnástich sezón neboli hráči z Parku princov korunovaní za víťazov Ligue 1 iba v dvoch prípadoch. Raz v sezóne 2016/17, keď ich predstihlo AS Monaco. Naposledy sa museli skloniť v ročníku 2020/21 pred OSC Lille.
„Keď sa sezóna začína, všetci hovoria, že liga je ľahká. Nič nie je ľahké – nepamätám si žiadnu ľahkú sezónu vo francúzskej lige, aspoň nie za posledné tri roky,“ uviedol Enrique podľa agentúry AFP.
Stále máme hlad po trofejach
PSG bude chcieť pridať tretiu „ušatú“ trofej v Lige majstrov za sebou. To sa v minulosti podarilo iba Realu Madrid a predtým ešte v časoch predchodcu Európskeho pohára majstrov (EPM) Ajaxu Amsterdam a Bayernu Mníchov.
„Všetci si myslia, že dokážeme zvíťaziť, no to je iba teória. Teraz musíme na ihrisku ukázať, že sme dorástli na túto úlohu. Z historického hľadiska je ťažké nájsť tím, ktorý vyhráva neustále,“ poznamenal 56-ročný Španiel, ktorého mužstvo sa neoslabilo.
Naopak, získalo do svojich radov posily. Najvýraznejšou je čerstvý svetový šampión Ferran Torres, ktorého klub angažoval z FC Barcelona. Na ľavý kraj defenzívy prišiel kryť chrbát Nunovi Mendesovi francúzsky obranca Lucas Digne.
„Rovnako ako minulý rok, stále máme hlad po víťazstvách a trofejach. Je veľmi ťažké držať si túto úroveň, ale stále sme hladní po víťazstvách a budeme sa snažiť pridať ďalšie,“ povedal stredopoliar PSG Vitinha.
Dôležitou súčasťou plánu ovládnuť Ligue 1 aj LM je rotácia zostavy, ktorá priniesla Enriqueho zverencom ovocie v minulom ročníku.
Ukážkou toho je iba 11 ligových štartov úradujúceho víťaza Zlatej lopty Ousmanea Dembeleho v základnej zostave.
Lens začalo triumfom v Superpohári
Racing Lens v minulej sezóne zaujal druhým miestom za PSG a dlho viedol tabuľku, než začal strácať body.
Klubu sa nepodarilo udržať si služby trénera Pierra Sageho, ktorý odišiel do anglického Crystal Palace.
Svoju prvú skúšku pod vedením nového trénera Dina Toppmöllera však zvládol tím zo severu Francúzska na výbornú, keď počas víkendu vyhral 1:0 nad PSG v domácom Superpohári napriek tomu, že od 39. minúty hral s červenou kartou.
„Mám s trénerom skvelý vzťah. Zavolal mi hneď po svojom menovaní, keď som bol ešte na dovolenke. Máme rovnakú víziu futbalu.
Veľmi dobre si rozumieme a na veci sa pozeráme rovnako,“ poznamenal kapitán Lensu Florian Thauvin, ktorý gólom zariadil práve víťazstvo v Superpohári.
Rozsiahle trénerské zmeny
Leto bolo v Ligue 1 v znamení rozsiahlych trénerských zmien. Enrique je jedným zo štyroch trénerov, ktorí si udržali svoje miesta.
Okrem neho zotrval Paulo Fonseca vo funkcii kouča Lyonu, Franck Haise povedie Stade Rennes a Didier Digard zostal pri kormidle Le Havre.
Prvý európsky angažmán v pozícii hlavného trénera čaká Taliana Davideho Ancelottiho, a to v Lille.
Syn slávneho Carla Ancelottiho plnil funkciu asistenta svojho otca v Bayerne Mníchov, Reale Madrid, FC Everton aj v SSC Neapol. Rovnako tomu je aj na lavičke brazílskej reprezentácie.
Nového trénera má aj druhý Slovák v súťaži. Mária Sauera v FC Toulouse povedie Dán Jens Berthel Askou.
Ligue 1 - 1. kolo
Piatok, 21. augusta
20.45 Olympique Marseille - RC Štrasburg
Sobota, 22. augusta
17.15 RC Lens - AJ Auxerre
20.45 Toulouse FC - Olympique Lyon
20.45 OGC Nice - FC Lorient
20.45 ESTAC Troyes - Paríž FC
20.45 Le Mans FC - Stade Brest
Nedeľa, 23. augusta
15.00 Angers SCO - Lille OSC
17.15 Le Havre AC - AS Monaco
20.45 Paríž St. Germain - Stade Rennes