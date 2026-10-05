Enrique chce údajne vymeniť hráčov v PSG. Namiesto Digneho by mal prísť hráč Barcelony

Francúzsky futbalista Lucas Digne by mal údajne odísť z Paríža St. Germain. Podľa portálu foot01.com nenaplnil očakávania trénera Luisa Enriqueho po letnom prestupe a klub už údajne chce angažovať na jeho post ľavého obrancu Alexa Baldého z FC Barcelona.
Podľa zdroja nie je Enrique spokojný s Digneovými výkonmi a Baldého chce priviesť ešte v januári. Francúz prišiel v lete z Aston Villy, no od začiatku sezóny odohral iba 104 minút.
Enrique údajne poveril športového riaditeľa PSG Luisa Camposa, aby sa pokúsil podpísať zmluvu s Baldém.
Ten má v La Lige v tejto sezóne odohraných iba 12 minút a Barcelona je ochotná sa so svojím odchovancom rozlúčiť za 40 miliónov eur.