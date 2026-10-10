Greif držal nádeje Lyonu do poslednej chvíle. Odchytal výborný zápas, chválil tréner

Futbalisti Lyonu so slovenským brankárom Dominikom Greifom nevyužili v piatok príležitosť dostať sa na čelo tabuľky Ligue 1. Na ihrisku Lens prehrali 1:2 a utrpeli prvú prehru v sezóne.
Florian Sotoca otvoril skóre v závere prvého polčasu na dažďom zmáčanom povrchu svojím prvým gólom v sezóne, keď prekonal Greifa z otočky tesne za päťkou.
Matthieu Udol zvýšil v 76. minúte náskok domácich pri priamom kope. Udol však následne dostal červenú kartu za nešikovný zákrok na unikajúceho tínedžera Khalisa Meraha, ktorý potom strelil jediný gól Lyonu po centri do veľkého vápna.
Greif bol v šestnástke
Zvyšok zápasu strávili hostia v záverečnej tretine ihriska, no vyrovnať sa im nepodarilo.
Greif bol v nadstavení aj pri rohovom kope svojho tímu v šestnástke súpera a napriek dvom inkasovaným gólom si pripísal päť zákrokov, tri z toho pri vyložených šanciach.
Lens ukončilo štvorzápasovú sériu bez víťazstva v lige a posunulo sa na siedme miesto. Pred utorkovým domácim stretnutím Ligy majstrov so Sportingom Lisabon tak získalo vítané povzbudenie.
Domáci tréner Yannick Cahuzac dosiahol prvé víťazstvo na lavičke Lens od príchodu na miesto Dina Toppmöllera.
Nemeckého trénera odvolali minulý mesiac už po šiestich zápasoch vo funkcii. Jeho náprotivok Paulo Fonseca poukázal na nevýhodu reprezentačnej pauzy.
„V defenzíve sme mali problémy, pretože medzi jednotlivými formáciami boli príliš veľké vzdialenosti a nepressovali sme tak, ako sme chceli. Keď sme mali loptu, príliš rýchlo sme ju strácali. Prvých 45 minút sme darovali Lens.
Nechcem sa vyhovárať, ale realita je, že na prípravu na zápas sme mali jeden deň. Za takých okolností je náročné pripraviť sa na stretnutie. Nemyslím si však, že je to ospravedlnenie,“ povedal portugalský tréner.
Tréner ho chválil
Dlhý asociačný termín mal vplyv aj na Greifa, ktorý absolvoval v priebehu 11 dní tri zápasy Ligy národov a v dueli na Faerských ostrovoch (1:1) zohral kľúčovú úlohu.
Lyon pritom pricestoval na štadión Bollaert s najlepšou obranou v lige - v piatich kolách inkasoval iba dva góly a slovenský brankár mal na tom veľkú zásluhu.
„Hral veľmi dobre a bolo to vidieť, pretože zvyšok tímu neurobil, čo mal. Za normálnych okolností súperom nedovoľujeme veľa šancí, ale tentoraz to nevyšlo a Dominik odchytal výborný zápas,“ povedal Fonseca.
„Vždy sa snažím byť lepší. Snažím sa pracovať najlepšie, ako viem. Je škoda, že reprezentačná prestávka prerušila naše dobré obdobie. Sú však situácie, s ktorými nie som spokojný,“ zhodnotil 29-ročný brankár pre francúzske médiá.