Lyon s Greifom vyšiel premiérovo bodovo naprázdno. Nevyužil ani početnú prevahu

Slovenský brankár Dominik Greif z Lyonu.
Slovenský brankár Dominik Greif z Lyonu. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|9. okt 2026 o 22:55
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V neúplnej tabuľke je druhý o dva body za Monacom.

Ligue 1 - 6. kolo

RC Lens - Olympique Lyon 2:1 (1:0)

Góly: 36. Sotoca, 77. Udol - 85. Merah ČK: 84. Udol

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Futbalisti Olympique Lyon prehrali v piatkovom zápase 6. kola Ligue 1 na pôde RC Lens 1:2.

Pre hostí, za ktorých odchytal celý zápas Dominik Greif, to bola prvá prehra v sezóne.

V závere nevyužili ani početnú prevahu a bodovo naprázdno vyšli premiérovo na rovnakom mieste, ako v minulom ročníku.

O víťazstve domácich rozhodli v daždivom počasí gólmi Florian Sotoca v prvom polčase a Matthieu Udol v druhom. 

Práve autor druhého gólu Udol v závere oslabil Lens, keď dostal červenú kartu za faul na Khalisa Meraha. 

Ten vzápätí znížil na 1:2. Lyonu sa však už vyrovnať nepodarilo a pred víkendovým programom zostal dva body za lídrom tabuľky Monacom.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Slovenský brankár Dominik Greif z Lyonu.
    Slovenský brankár Dominik Greif z Lyonu.
    Lyon s Greifom vyšiel premiérovo bodovo naprázdno. Nevyužil ani početnú prevahu
    pi 22:55
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