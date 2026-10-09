Lyon s Greifom vyšiel premiérovo bodovo naprázdno. Nevyužil ani početnú prevahu

Ligue 1 - 6. kolo
RC Lens - Olympique Lyon 2:1 (1:0)
Góly: 36. Sotoca, 77. Udol - 85. Merah ČK: 84. Udol
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Futbalisti Olympique Lyon prehrali v piatkovom zápase 6. kola Ligue 1 na pôde RC Lens 1:2.
Pre hostí, za ktorých odchytal celý zápas Dominik Greif, to bola prvá prehra v sezóne.
V závere nevyužili ani početnú prevahu a bodovo naprázdno vyšli premiérovo na rovnakom mieste, ako v minulom ročníku.
O víťazstve domácich rozhodli v daždivom počasí gólmi Florian Sotoca v prvom polčase a Matthieu Udol v druhom.
Práve autor druhého gólu Udol v závere oslabil Lens, keď dostal červenú kartu za faul na Khalisa Meraha.
Ten vzápätí znížil na 1:2. Lyonu sa však už vyrovnať nepodarilo a pred víkendovým programom zostal dva body za lídrom tabuľky Monacom.