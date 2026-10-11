Nice otočilo domáci zápas so Štrasburgom, o víťazstve rozhodlo v závere

Hráči Nice
Hráči Nice (Autor: TASR/AP)
TASR|11. okt 2026 o 17:14
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Nice si pripísalo druhý triumf v sezóne

Futbalisti Nice vyhrali v nedeľňajšom zápase 6. kola francúzskej Ligue 1 nad Štrasburgom 2:1 a posunuli sa v tabuľke priebežne na 9. miesto o bod pred svojho súpera.

O druhom tohtosezónnom víťazstve OGC rozhodol v 81. minúte Jonathan Clauss.

Na tretiu priečku poskočili hráči Stade Rennes, ktorí zvíťazili nad Auxerre 4:1. Dvoma gólmi spečatil triumf striedajúci Boulaye Dia.

Ligue 1 - 6. kolo:

OGC Nice - RC Štrasburg 2:1 (1:1)

Góly: 45.+2 Demba (vl.), 81. Clauss – 41. Essugo

Stade Rennes - AJ Auxerre 4:1 (1:1)

Góly: 90.+2. a 90.+4 Dia, 15. Lepaul, 53. Thomasson – 25. Archer

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Hráči Nice
    Hráči Nice
    Nice otočilo domáci zápas so Štrasburgom, o víťazstve rozhodlo v závere
    dnes 17:14
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