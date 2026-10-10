Paríž St. Germain sa začína rozbiehať. Po prestávke pokračuje vo víťaznom ťažení

Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain sa po slabšom vstupe do sezóny rozbehol a v Ligue 1 slávil tretie víťazstvo za sebou.
V 6. kole zdolal Le Mans 3:1 a so ziskom 11 bodov poskočil priebežne na 5. miesto tabuľky. Tú vedie so 14 bodmi Monaco, hoci v sobotu iba remizovalo doma s Toulouse 2:2.
„Kniežatá“ majú jednobodový náskok pred druhým Lille, ktoré zvíťazilo nad Le Havre 1:0. Jediný gól zápasu strelil už v 6. minúte Dilane Bakwa.
Hostia hrali od 61. minúty bez vylúčeného Ajumuho Seka. Lille bude 19. januára 2027 súperom slovenského šampióna Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.
Ligue 1 - 6. kolo:
Lille OSC - Le Havre AC 1:0 (1:0)
Gól: 6. Bakwa, ČK: 61. Seko (Le Havre)
Paríž Saint-Germain – Le Mans FC 3:1 (1:0)
Góly: 20. Beraldo (z 11 m), 61. Kvaracchelija, 68. Akliouche – 54. Mafouta
AS Monaco – Toulouse FC 2:2 (2:0)
Góly: 29. E. Diop, 38. Abline - 48. Tengstedt (z 11 m), 59. S. Oppong
FC Lorient – Paríž FC 1:0 (0:0)
Gól: 68. Bernardeau
Stade Brest – Angers SCO 5:1 (4:0)
Góly: 9. Ajorque, 17. Tousart, 30. Lala (z 11 m), 45. M. Balde, 54. Mboup - 47. Peter, ČK: 59. Lefort (Angers)