Pred exotikou uprednostil Liptov. Jendrišek priznáva, že to môže byť jeho posledná sezóna

BRATISLAVA. Slovenský futbalový útočník Erik Jendrišek sa pred sezónou 2022/2023 vrátil na Liptov, kde odštartoval svoju bohatú kariéru. T

ridsaťpäťročný bývalý reprezentant Slovenska už má za sebou premiéru v drese MFK Tatran Liptovský Mikuláš, s ktorým sa v lete dohodol na ročnej zmluve.

Z Trenčína si odnáša zmiešané pocity

V minulom ročníku najvyššej domácej súťaže pôsobil v klube AS Trenčín, v osemnástich zápasoch zaznamenal štyri góly.



"Niečo bolo fajn, iné veci zase vypálili horšie. Pocity z toho celého mám teda zmiešané. Želal som si najmä vyššiu zápasovú prax, no proti bolo zranenie aj klubová politika, pretože v AS preferujú výchovu mladých hráčov.