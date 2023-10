Tisícka by bola paráda. Na pomoc prichádza hráč, ktorý má vyše sto ligových štartov

„Neviem, kedy nastúpilo naposledy ligové mužstvo v Nových Zámkoch v súťažnom zápase. Je to bonus najmä pre fanúšikov,“ uviedol pre Sportnet tréner Marián Süttö.

„Michalovce dlhodobo hrajú najvyššiu súťaž, momentálne zmenili trénerov. My sme v štvrtej lige a oni v prvej, a už z toho vyjde, že súper je veľký favorit. Predpokladám, že Michalovce nič nepodcenia. Pre nás to bude výborný test, ligový súper našich hráčov určite prinúti k maximálnemu výkonu,“ zdôraznil tréner lídra štvrtej ligy.

Hoci Michalovciam sa v prvej lige nedarí podľa predstáv, a v predchádzajúcom kole prešli cez piatoligovú Rožňavu len s odretými ušami, Süttö sa nechce púšťať do špekulácií o možnom prekvapení.

Je typ kouča, ktorý je málokedy spokojný s výkonom svojho tímu, lebo si vždy všíma chybičky, čo sa dalo spraviť ešte lepšie.

„Po pohárovom stretnutí budem spokojný, ak príde veľa divákov. Veľa bude záležať aj od počasia. Ak by prišlo tisíc ľudí, bola by to paráda,“ uviedol.

Nové Zámky v prvom kole pohára vyhrali 1:0 v Tvrdošovciach, v druhom zdolali Kmeťovo 4:1 a v treťom vyradili treťoligové Kalinovo po výhre 4:2.

„Kalinovo je farma Podbrezovej, a tak nosní hráči v tretej lige Východ nemohli hrať. Vedel som, že Kalinovo je skúsené mužstvo, dobre sme sa však na nich pripravili, a zvládli sme to,“ vravel tréner Süttö.