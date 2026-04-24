Hviezdy bez koruny a možno posledná šanca na slávu. Ktorí veteráni môžu získať prvý Stanley Cup?

Stanley Cup. Méta snov a túžba všetkých hokejistov.
Individuálne trofeje sú dôležité, ale každý chce získať strieborný pohár. Keď ho získa, vždy bude svietiť pri jeho mene.
Mnohé hviezdy súčasnosti o ňom stále snívajú. Čakajú naň Connor McDavid s Leonom Draisaitlom, rovnako ako Auston Matthews či David Pastrňák.
Ďalší na neho čakali veľmi dlho, ako Ray Bourque či Teemu Selänne.
Niektorí, ako Marcel Dionne, Peter Šťastný, Joe Thornton či Henrik Lundqvist sa zisku prestížnej trofeje nikdy nedočkali.
Tohtoročné play-off prináša možno poslednú šancu pre viacerých veteránov, ktorí túžia po cennej trofeji.
V tomto článku prinášame zoznam siedmich hráčov, ktorí majú tento rok šancu získať svoj prvý Stanley Cup a zároveň už majú aspoň 35 rokov a minimálne desať odohraných sezón v NHL.
Erik Karlsson, Pittsburgh
Zoznam individuálnych ocenení švédskeho beka je veľmi dlhý. Karlsson je trojnásobný víťaz Norris Trophy pre najlepšieho obrancu sezóny, päťnásobný člen prvého all-star tímu a jediný obranca v tomto storočí, ktorý dosiahol 100-bodovú métu.
Za posledné desaťročia sa s určitosťou radí medzi najlepších obrancov na svete.
Najcennejšia trofej mu však stále chýba. Švéd, ktorý v NHL zaknihoval 936 bodov došiel najďalej do konferenčného finále, v ktorom hral v roku 2017 za Ottawu a potom aj v roku 2019 v drese San Jose.
Budúci člen siene slávy je stále platným a produktívnym obrancom pre svoj tím.
Teraz hrá vo vyraďovacej časti prvýkrát po siedmich rokoch. Šanca na jeho prvý Stanley Cup sa však pomaly rozplýva. Jeho Pittsburgh prehráva s Philadelphiou už 0:3 na zápasy.
Brent Burns, Colorado
Najstarší hráč aktuálnej sezóny NHL bol dlho členom výbornej éry v San Jose, počas ktorej však nedokázali vyhrať Stanleyho pohár.
41-ročný obranca hral počas svojej kariéry za mnoho úspešných mužstiev. Po začiatkoch v Minnesote putoval do San Jose, potom do Caroliny a teraz hrá za najlepší tím základnej časti – Colorado.
V pokročilom hokejovom veku dokázal byť stále prínosom, odohral všetky zápasy a nazbieral 35 bodov a s 12 gólmi patril medzi 20 najlepších strelcov NHL medzi bekmi.
Burns bol najbližšie k poháru v roku 2016, keď došiel so San Jose do finále, kde podľahli Pittsburghu 2:4. Produktívny obranca v play-off vtedy nazbieral 24 bodov v 24 zápasoch.
Sen o prvom Stanley Cupe pre neho nie je vôbec nereálny. Colorado má vynikajúcu sezónu a v úvodnej sérii vedie nad Los Angeles už 3:0. Ak zvládne aj posledný krok, v druhom kole sa stretne s jedným z dvojice Dallas – Minnesota.
Claude Giroux, Ottawa
Kanadský center patril v 10. rokoch tohto storočia k najlepším útočníkom celej NHL a svoj vrchol dosiahol v ročníku 2017/18, keď so 102 bodmi skončil druhý v ligovej produktivite za Connorom McDavidom.
38-ročný hokejista bol desať rokov kapitánom Philadelphie, ktorá ho v roku 2022 vymenila na Floridu. Potom sa upísal Ottawe, kde hrá už štvrtý rok.
Jeho produktivita už nie je rovnaká ako v minulosti, ale stále je pre tím prínosom. V aktuálnom ročníku nazbieral 49 bodov.
Giroux bol najbližšie k zisku najcennejšej trofeje v roku 2010, keď Flyers prehrali vo finále s Chicagom 2:4.
Teraz sú jeho šance mizivé. Ottawa nepodáva dobré výkony a s Carolinou prehráva už 0:3.
Jamie Benn, Dallas
Jamie Benn má za sebou pôsobivý príbeh. Dallas si ho vybral až v piatom kole draftu 2007 zo 129. miesta a Kanaďan sa nakoniec stal najdlhšie slúžiacim kapitánom v histórii klubu.
Útočník je verný svojmu klubu a s „C“ na hrudi ho vedie už trinásty rok.
36-ročný Benn má vo svojej zbierke aj Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča sezóny 2014/15, keď mu na jej zisk stačilo 87 bodov. Rovnaký počet bodov by v aktuálnom ročníku zaručil až 18. miesto.
Celkovo má Benn v NHL na konte už takmer tisíc bodov. Na tento míľnik mu ich chýba len osem.
Dallas patrí v posledných rokoch k najúspešnejším klubom. Vo finále si zahral v roku 2020 a v posledných troch ročníkoch došiel až do konferenčného finále, kde podľahol Vegas a dvakrát Edmontonu.
V prvom kole však majú "hviezdy" náročného súpera. Po troch zápasoch vedú nad Minnesotou 2:1.
Matt Duchene, Dallas
Duchene má veľmi odlišnú kariéru od svojho kapitána Benna. V roku 2009 si ho na drafte vybralo z tretieho miesta Colorado a okrem Avalanche hral aj za Ottawu, Columbus, Nashville a napokon Dallas.
35-ročný útočník je stále veľmi produktívny a aj v súčasnom play-off patrí medzi najčastejšie bodujúcich hráčov.
Počas svojich prvých deviatich sezón hral play-off len dvakrát. Počas posledných ôsmich sedemkrát. Najďalej došiel do konferenčného finále, a to s Dallasom počas uplynulých dvoch ročníkov.
Duchene má vo svojej zbierke olympijské zlato aj dva tituly majstra sveta. Ziskom Stanleyho pohára by sa stal členom Triple Gold Clubu.
Mats Zuccarello, Minnesota
Maličký vzrastom, ale napriek tomu sa presadil a v NHL už zasiahol do 16 sezón. 38-ročný nórsky veterán nikdy nebol draftovaný, ale svojím pôsobením v New Yorku Rangers si vybojoval stabilné miesto v profilige.
Posledné roky pôsobí v Minnesote, kde si v ročníku 2021/22 vytvoril so 79 bodmi v 70 zápasoch osobný rekord. Prínosom je aj teraz. Aj keď mu sezónu komplikujú zranenia, zbiera takmer bod na zápas.
V play-off nastúpil len do prvého stretnutia série s Dallasom, v ktorom mal tri asistencie. Z ďalších duelov ho vyradilo zranenie hornej časti tela.
Zuccarello je jednoznačne najlepším hokejistom v nórskej histórii a v NHL má na konte už 744 bodov. Ak by vyhral Stanley Cup, stal by sa prvým Nórom, ktorému by sa to podarilo.
Najbližšie bol v roku 2014, keď Rangers podľahli vo finále Los Angeles 1:4. V aktuálnej sérii Minnesota prehráva s Dallasom 1:2.
Nick Foligno, Minnesota
Foligno je skúsený líder, ktorý v NHL hrá už za svoj šiesty tím. Dva z nich (Columbus a Chicago) viedol ako kapitán.
38-ročný krídelník nikdy nepatril medzi najproduktívnejších hráčov, ale napriek tomu mal v tímoch NHL dôležitú pozíciu a v profilige hrá už 19. sezónu. V 1287 zápasoch získal 612 bodov.
Amerického hokejistu počas uzávierky prestupov Chicago vymenilo do Minnesoty, čisto preto, aby mu dalo ešte jednu šancu na zisk vytúženej trofeje. Ak by sa mu to v drese Wild podarilo, dokázal by to spolu s mladším bratom Marcusom, pre ktorého by to tiež bol prvý Stanley Cup.
Zaujímavosťou je, že v NHL odohral 15 sezón aj ich otec Mike a tiež nikdy nezískal túto trofej.
Pre Nicka Foligna je to možno úplne posledný pokus, keďže zmluva mu končí po aktuálnej sezóne.