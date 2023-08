Nové Zámky dotiahol do hokejovej extraligy. Teraz preberá aj futbal a má smelý plán

On sa toho chytil a prišiel za mnou koncom mája tohto roku. Slovo dalo slovo a púšťame sa do práce. Aj keď sme sa ocitli v ťažkej situácii.

A futbal? Vzniklo to dosť úsmevne. Raz som na neformálnom stretnutí primátorovi povedal, že ak chce mať v meste poriadny futbal, musí mi ho zveriť do opatery.

Prečo v ťažkej?

Klub vypadol do štvrtej ligy. Narýchlo sme preto zmobilizovali sily a prioritným cieľom bude návrat do tretej najvyššej súťaže. Nové Zámky si zaslúžia oveľa kvalitnejšiu futbalovú ligu, aká sa tu hrá dnes.

Aké sú vaše dlhodobé ciele?

Tak ako v hokeji, postúpiť čo najvyššie. Do štyroch rokov by sme chceli hrať druhú ligu. A potom sa uvidí, čo ďalej. Všetko potrebuje svoj čas.

Uvažujete nad najvyššou súťažou?

Dal som vypracovať štúdiu, či by Futbalový štadión Ladislava Gancznera spĺňal po rekonštrukcii parametre na najvyššiu súťaž. Takže uvažujeme.

Ak by areál vyhovoval, bolo by to skvelé. Spolu s mestom by sme začali riešiť možnosti.