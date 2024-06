Po hanebnom páde prišiel silný sponzor a teraz slávia postup

NOVÉ ZÁMKY. Takto pred rokom zakončili futbalové Nové Zámky zahanbujúcu treťoligovú sezónu prehrou 1:5 v Martine. Aktuálne finišujúci ročník odštartovali domácim víťazstvom 4:1 proti Gbelom a pred piatkovou derniérou v Gabčíkove sú už dve kolá istým majstrom západniarskej štvrtej ligy.

Medzitým vyslala tradičná značka z juhozápadu Slovenska k futbalovej verejnosti dve zásadné správy - jednu zlú a jednu dobrú.

Zlou správou minulého leta bolo, že Futbalový klub mesta Nové Zámky vypadol až do štvrtej ligy, no a tou dobrou, že primátorovi Otokarovi Kleinovi sa konečne podarilo prehovoriť podnikateľa Františka Suchardu, aby v tomto 37-tisícovom okresnom meste vstúpil po hokeji aj do futbalu.