Spolu a vpred. Akoby hnal nového lídra brankár, ktorý dostal najmenej gólov

NOVÉ ZÁMKY. V šestnásťčlennej súťaži čo-to naznačí už prvých päť kôl sezóny. Tretie ligy na Slovensku boli - po troch rokoch - opätovne zreorganizované z dvoch skupín na pôvodné tri, no tretia liga Západ nevyzerá byť kvalitnejšia oproti tej vlaňajšej.
Na samej špici v nej figurujú vlani jedenásta Galanta, ktorá však hrala so všetkými štyrmi B-tímami ligistov a deviate Nové Zámky, na čom by nebolo nič zvláštne.
Lenže, povedzme také Nové Zámky išli do sezóny s oveľa skromnejšími cieľmi a tréner Marián Süttő hovoril ešte aj po domácom víťazstve v prvom kole nad béčkom Dunajskej Stredy (2:0) skôr o nepodlezení vlaňajšieho umiestnenia.
Pred touto sezónou klub neinvestoval prehnane veľké peniaze do posilnenia kádra, ako napríklad pred dvomi rokmi, keď sa potreboval okamžite vrátiť do tretej ligy, veď v prípade, že sú všetci skúsenejší hráči zdraví a pripravení nastúpiť, na lavičke zostane skoro samá omladina.
Dokonca, raz sa už musel prezliecť a na lavičke byť pripravený aj tréner brankárov Daniel Benkó, a ak by 43-ročný asistent trénera Igor Obert nepredĺžil hosťovanie v piatoligových Dvoroch nad Žitavou, určite by bol nachystaný kedykoľvek naskočiť do ostrého zápasu.
Leto bez drahých posíl
Po minulej sezóne klub neudržal najväčšiu ofenzívnu hrozbu Danejiho, po ktorom siahol druholigový Liptovský Mikuláš, exligista Michal Obročník prijal ponuku štvrtoligovej Paty, Mário Baláž odišiel k inému štvrtoligistovi do FC Nitra, no a platný Sibanda ešte stále laboruje so zranením z konca minulej sezóny.
Do úzkeho kádra prišiel v lete 24-ročný Nigérijčan Babajide Ezekiel Isaiaha z treťoligovej Bánovej, z rakúskej nižšej súťaže sa vrátil Komárňan Ádam Mészáros a „z hráčskeho pretlaku“ v FC Nitra prišiel Ľuboš Janek.
Našťastie pre Nové Zámky, len ráno v deň zápasu prvého kola bol administratívne dotiahnutý príchod neznámeho 22-ročného a päťdesiatpäť kilogramov vážiaceho Nigérijčana Saifullahiho Ibrahima, z ktorého sa nakoniec vykľula ohromná a v strede poľa kondične nevyčerpateľná posila.
Zeleno-bieli sa však opierajú hlavne o pevnú os mužstva, vynikajúceho brankára Andreja Maťašovského, spoľahlivého lídra stredu obrany Dominika Fótyika, no a v útoku o odchovanca Róberta Ešeka, v núdzi prerobeného zo stopéra, ktorý vytrhol tŕň z päty trénera.
„Napriek tomu, že sme hrali minulú stredu aj pohárový zápas v Bolerázi, na silnú Raču sme sa pripravili veľmi dobre. V závere zápasu bola aj menšia dráma, ale cenné víťazstvo sme si už nenechali vziať. Vlani sme mali po prvých piatich kolách tri body, teraz trinásť. Tento trend sa pokúsime udržať čo možno najdlhšie,“ povie pre Sportnet jasná brankárska jednotka FKM Andrej Maťašovský.
A čo budovanie víťazného ducha?
Po spomínanej reorganizácii sa opäť prekresľovala demarkačná čiara a napríklad s vlani šiestymi Podkonicami odišla zo západnej skupiny ozajstná kvalita.
Zo štyroch umelo zaradených B-tímov figurujú zatiaľ dva z nich, Komárno B a Petržalka B - bez jediného bodu - na samom dne tabuľky, pričom len včera večer nenastúpilo béčko Petržalky na zápas vo Veľkých Ludinciach a prehralo 3:0 kontumačne.
Pokiaľ niekto predpokladal, že mladíkom pomôže, keď dostanú šancu hrať - bez vybojovaného postupu - tretiu ligu, v tejto konštelácii, keď prehrajú päť zápasov z piatich, im to môže v rozvoji a budovaní víťazného ducha skôr uškodiť.
Do polčasu 3:0, už sú prví
Ak sa chceli Nové Zámky udržať na nečakanom druhom mieste aj po piatkovom domácom víťazstve Myjavy nad Malackami (4:1), museli proti kvalitnej Rači bezpodmienečne zvíťaziť. Lenže tá mala pod novým trénerom Štellárom vstup do zápasu, ktorý divákov zaujal. Jej hráči napriek klzkému terénu rýchlo kombinovali a v úvode hýrili aktivitou.
Futbal sa však hrá na góly a produktívni Zámčania trestali v priebehu polhodinky takmer každé obranné zaváhanie hostí. Prvú šancu FKM obranca v sklze spred bránkovej čiary ešte odvrátil, v 15. minúte zastavil čistou kĺzačkou unikajúce račianske pravé krídlo Patrika Lörincza stopér Dominik Fótyik a stále sa hralo vo vysokom nasadení hore-dolu.
Až prišla 19. minúta a v životnej forme hrajúci Matej Palacka si pred veľkým vápnom hlavou obhodil vysokého stopéra a povedľa Vojtecha Milošoviča poslal FKM do vedenia. To však nebolo všetko, len sedem minút nato vnikol do pokutového územia pohyblivý Myroslav Piminov a bolo 2:0. Ofenzívne akcie Račanov boli stále nebezpečné, no najbližšie aspoň ku kontaktnému gólu boli po strele Patrika Bartoša, ktorú zblokovala Bankoleho noha, keď lopta dopadla tesne za brvno na hornú sieť Maťašovského brány.
Neudržateľný Palacka
Hostia stále o sebe vedeli, dobre kombinovali, Novozámčania však nielenže obetavo bránili, ale ich ofenzívne výpady boli najmä z Palackovej ľavej strany aj mimoriadne efektívne. Neudržateľný Matej Palacka prekonal skúseného Vojtecha Milošoviča v 42. minúte aj z pomerne ostrého uhla (3:0) a o výsledku bolo prakticky rozhodnuté už po prvom polčase.
Niežeby Bratislavčania po obrátke zápas zabalili, naopak, ale vicelíder tabuľky nevypustil jediný súboj ani v druhom dejstve výborného treťoligového zápasu a i keď žiadnu z pološancí už nepremenil, necelú štvrťhodinku pred koncom svietilo na tabuli stále 3:0.
Potom síce 19-ročný Samuel Sivák predsa len zaslúžene znížil a päť minút pred koncom Patrik Bartoš dosiahol aj kontaktný gól, keď v hre vabank prebral loptu kúsok za poliacou čiarou potiahol ju až pred pokutové územie, tam si narazil s Brazílčanom Rogériom a ľavačkou trafil k vzdialenejšej žrdi – 3:2.
Sebavedomie Novozámčanov každým kolom rastie a narástlo aj ich bodové konto, pretože najmä pevný Nigérijčan Ezekiel vedel, v ktorých priestoroch má loptu podržať a nedať už dobiedzajúcim Bratislavčanom šancu.
Po nečakanom výsledku z Galanty, kde líder tabuľky prehral s nováčikom zo Senca po druhopolčasovom čistom hetriku 20-ročného Richarda Csémyho, poskočil FKM Nové Zámky dokonca už na najvyšší stupienok.
Maťašovský veľkou oporou lídra
Po prvej tretine jesennej časti sú Nové Zámky s bilanciou 4 – 1 – 0 a skóre 10:3 na najvyššom stupienku tretej ligy, pritom takto rok dozadu mali po úvodných piatich kolách na konte iba tri body. Na skvelom štarte do sezóny má veľkú zásluhu skúsený brankár Andrej Maťašovský, ktorý dostal doteraz najmenej gólov v súťaži a vôbec ten prvý až vo štvrtom kole v Prievidzi, keď domáci vyrovnali v druhom polčase na konečných 1:1.
„Víťazstvo proti kvalitnej a zohranej Rači naozaj teší, vlani skončila vysoko pred nami na štvrtom mieste, preto sme v príprave na zápas nechceli nič podceniť,“ hovorí pre Sportnet vyštudovaný inžinier, ktorý sa učil brankárskemu remeslu doma v FC Nitra a ktorý má okrem viacerých druholigových štácií vo svojom životopise aj devätnásť prvoligových štartov za Podbrezovú, s ktorou však rozlúčka neprebehla vôbec korektne.
Poslali ho dole z ihriska
„Ku koncu sezóny v prvej lige som mal začínajúce problémy s kolenom, lekári mi najskôr naordinovali injekčnú liečbu a ďalšie procedúry s tým, že keď to všetko nezaberie, pôjdem na operáciu. Mal som si hlavne koleno šetriť a dávať pozor, aby som neochorel a v prípade potreby mohol ísť okamžite na spomínanú operáciu.
V závere sezóny sme vtedy hrali doma s Ružomberkom, ja som ten zápas pozeral pre istotu radšej doma cez internet a na druhý deň na dopoludňajšom tréningu som si prechádzal lekárom povolené cvičenia, pričom zo strany trénerov Kentoša a Auxta bolo všetko v poriadku.
Hoci je to už jedenásť rokov, pamätám si ten deň úplne živo,“ neuhol po víťazstve nad Račou ani na najbolestivejšiu futbalovú spomienku. „Na popoludňajší tréning prišlo celé vedenie klubu a ja som bol poslaný z ihriska preč,“ opisoval najhorší zážitok z profesionálneho futbalu brankár, ktorý má obrovský podiel na tom, že inak priemerné Nové Zámky vedú tretie ligu Západ.
Prezidentovi klubu z Horehronia Vladimírovi Sotákovi sa totiž nepáčilo, že zranený ligista nesedel počas majstrovského zápasu na tribúne. Ktovie, ako by pokračovala jeho kariéra, ak by ten zápas s Liptákmi Podbrezová neprehrala.
Rukavice do Hrona nehodil
Gólman s ideálnou brankárskou postavou cestou z prvoligovej dediny rukavice do Hrona nezahodil, na tri roky sa presunul do Dukly Banská Bystrica a potom do ďalších klubov.
„Mačka“ teraz odvádza neoceniteľné služby v Nových Zámkoch, ktoré sú aktuálne na samej špici tabuľky s najnižším počtom inkasovaných gólov.
37-ročná opora Nových Zámkov dostala vôbec prvý gól až vo štvrtok kole v Prievidzi. „V mužstve je teraz naozaj veľká pohoda. Od maséra, cez vedúceho mužstva, pani hospodárku, ktoré sa o nás stará, až po posledného náhradníka, funguje všetko oveľa lepšie, ako napríklad vlani po našom nešťastnom vstupe do sezóny a zápase v Beluši, kde sme prehrali - aj podľa následných verdiktov disciplinárnej komisie - nespravodlivo.
Trošku ma akurát mrzia dva inkasované góly v závere zápasu proti Rači, ale i tak máme dobré čísla. V tomto mi pomáha nielen celá obrana, ale doslova všetci hráči v poli, za čo im patrí vďaka.“
Andrej Maťašovský má v novozámockej kabíne spolu s kapitánom Dominikom Fótyikom či Róbertom Ešekom silné slovo, koho by pochválil za úvod tejto jesene, zisťujeme.
„Matejovi Palackovi futbal teraz náramne chutí, ešte na jar som mu občas v istých veciach aj dohováral, ale túto jeseň hrá zatiaľ naozaj vo skvelej forme. Progres urobil aj Myroslav Piminov, veríme, že keď padne jeden gól útočníkovi Ľubomírovi Janekovi, tak aj on sa rozbehne naplno. V lete prišiel ako výborná posila Baba Ezekiel, škoda, že proti Rači nemohol nastúpiť pre zranenie Ibrahim, ale v tom zápase podalo kvalitný výkon celé mužstvo.“
Ako vidí tretiu ligu po opätovnej reorganizácii skúsený gólman, ktorý si už vyskúšal od prvej ligy až po tú štvrtú všetko. „Čo si budeme hovoriť, kvalita šla zákonite o čosi dole. My sa však chceme pozerať v prvom rade na seba, vypadávať bude viac mužstiev, chceme byť v prvom rade v bezpečných vodách, ale pokiaľ nám to pôjde tak, ako doteraz, držať sa budeme čo možno najdlhšie na najvyšších priečkach,“ vystavil pozvánku pre novozámockého diváka.
„Kvalitné mužstvá odišli, či už vyššie, alebo do skupiny Stred, a hoci nehodno zatracovať dopredu nikoho, okrem béčka Dunajskej Stredy, ktoré veľmi potrápilo aj nás, ostatné B-tímy zatiaľ veľa kvality neukázali. Súťaž je však dlhodobá, všetko sa časom môže ešte zmeniť.“
Štellárov útočný štýl bavil
Od leta nový tréner FK Rača Bratislava Andrej Štellár si počas vlaňajšej treťoligovej jesene pripísal v Nových Zámkoch hneď dve víťazstvá, jedno so Šaľou a druhé s Interom Bratislava. V sobotu ukázal útočný futbal aj so svojím ďalším tímom, body si však tentokrát neodviezol.
„Napriek tomu, že sme boli v prvom polčase domácim herne vyrovnaným súperom, nedokázali sme pokryť ich ofenzívne výpady a v priebehu ani nie 25 minút ich trestuhodne pustili do pohodlného vedenia 3:0. Najmä na našich mladších hráčoch to zanechalo isté stopy aj na psychike, ale po zmenách sme zápas nevzdali a v druhom polčase boli miestami dominantnejší. Prišli aj góly, skóre sme dotiahli na jednogólový rozdiel a takmer sme aj vyrovnali.“
Kontaktný gól však prišiel z kopačky 23-ročného Patrika Bartoša neskoro, oponujeme. „Ak by sme strelili dva góly o čosi skôr, naozaj by bola väčšia šanca možno aj na zvrat. Súper by šiel mentálne o čosi nižšie, ale na keby sa futbal nehrá,“ zakončil Andrej Štellár.
Oficiálne oslavy račianskeho vinobrania sú na programe až o dva týždne, Novozámčania si však po cennom víťazstve z račianskeho už pripili, veď tak dobrý vstup do tretej ligy nemali poriadne dlho.