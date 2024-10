Hostia vyhrávali, no zišli z ihriska. Rozhodca nás zlikvidoval, tvrdí tréner

„V 55. minúte kopali hostia roh a dosiahli gól. Rozhodca ho však pre faul na brankára neuznal a vzplanuli emócie. Od začiatku to bol nervózny duel, ktorý vyvrcholil faulom na nášho hráča.

Hostia od 13. minúty vyhrávali po góle Petra Hornáka, no po zmene strán v 57. minúte sami opustili ihrisko.

Hosťujúci Ľuboš Ružička uvidel červenú kartu. Po odchode hostí do kabín arbiter ukončil stretnutie. V zápise o stretnutí uviedol, že ho hráč hostí sotil zanedbateľnou silou.

„Nič podobné som nezažil. Veď sme penaltu ani nemuseli dať. Hostí sme presviedčali, aby to dohrali, no márne,“ dodal.

Práve on nariadil hráčom, aby zišli z ihriska. I keď vyhrávali 1:0.

Po rohu nám arbiter neuznal regulárny gól a keď po šľapáku na nášho hráča zapískal jedenástku, už sme to nezvládli a išli sme dole,“ krútil hlavou tréner TJ Družstevník Dolný Lopašov Branislav Hečko.

Na našich hráčov boli dva likvidačné zákroky, po ktorých skončili v nemocnici, no arbiter nedal ani kartu.

„Keby aj penaltu nedali, odpíska ďalšiu. Traja hráči mi skončili zranení, ja som si nemohol dovoliť zlikvidovať ďalšieho. S kým by som o týždeň hral?“ dodal.

Bude to kontumácia?

Bývalý druholigový hráč chápe, keď dá arbiter spornú loptu domácim. Tento zápas však podľa neho bol cez čiaru.

„Nech dá desať percent domácim, OK. Ale toto nemalo s rozhodovaním nič spoločné. On nás nie, že poškodil. On nás zlikvidoval,“ tvrdí tréner TJ Družstevník Dolný Lopašov Branislav Hečko.