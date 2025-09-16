Šláger jesene pripomenie baráž o prvú ligu. O sile Nitry vieme, hovorí asistent tréner

DUBNICA NAD VÁHOM. Futbalová Dubnica nad Váhom si urobila dobré meno ešte v prvoligovej ére, do jej histórie sa zapísali najmä dva nezabudnuteľné zápasy spred 20 rokov v európskom Intertoto Cupe proti hviezdnemu anglickému Newcastlu United.
Dnes je však - konečne oddlžený - klub iba vo štvrtej lige a v sobotu hral o majstrovské body proti Hornej Krupej.
Okamžitý návrat nevyšiel
Dubnický futbal zažil viaceré eskapády, nové vedenie začalo pred niečo vyše rokom postupne ukrajovať z vyše 1,3 miliónového dlhu, lenže vlaňajší pokus o okamžitý návrat do tretej ligy Západ nakoniec nevyšiel.
Konečné štvrté miesto za postupujúcim duom Prievidza - Gabčíkovo a tretím Bolerázom však vedenie FK Spartak neodradilo, a hoci po bezgólovej remíze v Šoporni tri kolá pred koncom minulej sezóny nahradil trénera Ľuboša Nosického dovtedajší asistent Juraj Bútora, do aktuálnej sezóny išli bielo-modrí opäť s postupovými plánmi.
Považania sa nenechali odradiť ani pohľadom na dlhý zoznam ligových posíl FC Nitra a za prekážku nepovažovali napríklad ani nutnosť odohrať úvodný poltucet majstrovských stretnutí na ihriskách súperov.
Novučičký koberec však vraj stojí zato, uplynulú sobotu ho mužstvo pokrstilo v ostrom zápase štvrtým víťazstvom sezóny nad Hornou Krupou a na tri body sa priblížilo k druhej Nitre, ktorá v štvrtkovej predohrávke remizovala v štrnástom Imeli 0:0, keď dve minúty pred koncom nepremenil pokutový kop kanonier Róbert Pich.
Nitrania hrali vôbec po prvýkrát bez podpory fanklubu a po bezgólovej deľbe otvorili cestu na minitrhák pre vedúci Boleráz, ktorý ním v Gbeloch nepohrdol a po víťazstve 1:0 zvýšil svoj náskok na štyri body.
Majú mužstvo odchovancov
„Nové vedenie prevzalo klub prvého júla minulého roka, všetky bývalé dlžoby sú už vyše dva mesiace vyrovnané a mužstvo je teraz od základov postavené na vlastných odchovancoch, ktorí majú jedinú ambíciu.
Naším cieľom je pokúsiť sa vybojovať pre Dubnicu postup do tretej ligy,“ povie pre Sportnet na rovinu Oto Vraník, obchodný manažér, marketing & PR FK Spartak Dubnica nad Váhom, a.s., ktorý je zároveň aj asistentom trénera A-mužstva.
Dubnická mládežnícka škola mala kedysi ohromný cveng. „Práve k tomu by sme sa chceli priblížiť, veď napríklad cieľom staršieho dorastu bude postup do prvej ligy.“
Manažér zdôraznil, že jediným hráčom mladého kádra, ktorý je v Spartaku zatiaľ iba na hosťovaní je 20-ročný Bruno Pavlovský, ktorý prišiel z AS Trenčín pred rokom a pol. Práve vlastní hráči sú vraj najväčšou devízou súčasnej Dubnice.
„Domov sa už vlani vrátili aj známejšie mená z vyšších súťaží Peter Jánošík, Lukáš Slávik, Matej Vaculík, pred touto sezónou prišiel iba jeden nový hráč Branislav Ďuriš z treťoligovej Beluše. To sú opory mužstva, ktoré už majú niečo za sebou.
Gro kádra však tvoria mladí hráči, ktorým niekedy ešte chýbajú väčšie skúsenosti vo vypätých situáciách a párkrát nás to stálo aj nejaký ten bod. S tým sa však dá pracovať a je len otázkou času, kedy sa to začne klubu výsledkovo vracať.“
V pohári príde AS Trenčín
V súťaži má najvyššie ambície FC Nitra, karta ide stále stopercentnému Bolerázu, existuje možnosť postupu povedzme prvých dvoch tímov po konečnom účtovaní, zisťujeme u dubnického manažéra.
„O sile Nitry a aj prednostiach Bolerázu vieme, my sa však pokúsime dlhodobú súťaž vyhrať. V stredu 24. septembra sa tešíme na tretie kolo Slovenského pohára, v ktorom privítane nikéligový AS Trenčín.“
Nemalo by sa mužstvo sústrediť hlavne na ligovú súťaž, oponujeme. „Máme 20-členný káder, ktorý každé dva týždne dopĺňajú ešte ďalší dvaja dorastenci, hráčov v základnej zostave preto pravidelne rotujeme.
Na druhej strane však musím povedať i to, že napríklad po utorňajšom víťazstve v druhom kole pohára nad Prievidzou v Novej Dubnici sme len štyri dni nato prehrali 3:0 v Bolerázi a ťažšie nohy tam bolo naozaj cítiť.“
K vyradeniu treťoligovej Prievidze hodno spomenúť ťah kouča Bútoru, ktorý za stavu 2:1 pre hostí vystriedal v polčasovej prestávke rovno štyroch hráčov, z ktorých 19-ročný Lukáš Púček a 20-ročný Filip Polčák v priebehu šiestich minút otočili po hodine hry na konečných a postupových 3:2.
„Po pohári s Trenčím prídu k nám kvalitné Piešťany a v jedenástom kole extrémne posilnená Nitra, ktorej sa určite nezľakneme. O konečnom umiestnení v dlhodobej súťaži sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať až v odvetnej časti.“
Napokon, tak ako vlani, keď mala majstrovská Prievidza po jeseni šesťbodové manko a súťaž vyhrala nakoniec s náskokom šiestich bodov. Zabudnúť netreba, že prvých šest jarných kôl hrá Dubnica doma.
Parádny gól 19-ročného Šimka
Vo víkendovom siedmom stretnutí nastúpil Spartak Dubnica vôbec po prvýkrát doma na novučičkom trávniku proti nováčikovi Hornej Krupej pred návštevou kola 510 divákov.
„Proti Hornej Krupej sme od začiatku určovali tempo hry a hralo sa prevažne na polovici hostí,“ hovorí asistent trénera Oto Vraník. Podľa videozáznamu to v úvode vyslovený tlak favorita nebol a do prvej šance sa dostal Adam Cyprian „až“ v desiatej minúte, dobrý center však nezužitkoval.
Za otváracím gólom sme išli trpezlivo, dal ho v 17. minúte Branislav Ďuriš z vnútra šestnástky, ktorému urobil miesto šikovne chrbtom k bráne Filip Polčák.
V druhom polčase sme sa už dostávali aj do väčšieho tlaku, súper sa prepracoval po prvýkrát na našu polovicu snáď po zhruba dvadsiatich minútach, ak nerátam nejaké odkopávané lopty, lenže poisťovací gól na 2:0 prišiel až v 84. minúte.
Dal ho krásnou hlavičkou z hranice šestnástky Timur Šimko. Na gólový kúsok 19-ročného dobre stavaného ofenzívneho hráča spoza pokutového územia rovno do šibenice po dlhom centri Mateja Vaculíka od autovej čiary sa dalo pozerať opakovane.
„Škoda len, že sme si v 88. minúte nechali streliť po chybe a následnom pokutovom kope gól na konečných 2:1. Hosťom sme tak dali zbytočne istú nádej na prípadné vyrovnanie.“
Dobre pracujúca obrana dirigovaná stopérom a kapitánom mužstva Petrom Jánošíkom, ktorý hral pred rokmi aj za Slovan Bratislava, však súpera už nepustila ani do náznaku šance.
„Určite sme zvíťazili zaslúžene, škoda len, že hráči nevyužili viac gólových šancí,“ skonštatoval 35-ročný chlap z lavičky, ktorý hral aj za Borčice či Nové Mesto nad Váhom v tretej lige.
V polovici jesene sú tretí
FK Spartak vstúpil do sezóny v extreťoligovej Seredi, ktorej sila bola otázna. „V Seredi sa hralo dlho bez gólov, nakoniec sme strelili jediný a teda víťazný gól zápasu zásluhou Lukáša Slávika,“ teda bývalého strelca druholigovej Považskej Bystrice, ktorý sa vrátil domov do Dubnice minulú zimu po desiatich rokoch.
„V druhom kole sme cestovali do Paty, kde sa ľahko nevyhráva. Nám sa tam podarilo zvíťaziť 2:0 a myslím si, že zaslúžene.“
Prvá strata bodov prišla už v treťom kole v Šoporni po deľbe 2:2, lenže hneď nato nasledovali ďalšie dve straty. V Gbeloch po bezgólovej remíze 0:0 a vo vedúcom Boleráze dokonca hladká prehra 3:0, keď už v 61. minúte svietilo na tabuli 3:0. „Pri našich ambíciách to nie sú naozaj dobré výsledky.“
Ktorá z dvoch remíz vonku mrzí viac, pýtame sa. „Asi tá v Šoporni, kde sme viedli v 5. minúte 1:0, ale ešte do prestávky sme inkasovali dvakrát v priebehu šiestich minút.
V Gbeloch sa hralo bez gólov, tie však v lete omladili mužstvo, ktoré hrá teraz dobrý behavý futbal, i keď v tabuľke to zatiaľ nie je vidieť.“
Do Bolerázu hneď po Prievidzi
Vážny šláger sa hral v piatom kole v spomínanom Boleráze, pretože Dubnica požiadala kvôli vysiatemu trávniku, ktorý potreboval ešte zhustnúť, o zmenu miesta stretnutia.
Domáci Slavoj ukázal svoju aktuálnu silu, po rovnej hodine hry viedol 3:0 a naznačil aj to, že tohtoročný boj o jesenného kráľa regionálnych majstrovstiev nebude ani zďaleka iba záležitosťou posilnenej Nitry a stabilizovanej Dubnice, ktorá však zatiaľ platí v tabuľkovom postavení daň za novučičký koberec.
Pohľad na stupne víťazov v polovici jesene je veľavrávný – 1. Boleráz (21 bodov), 2. Nitra (17), 3. Dubnica n/V (14).
„Boleráz má svoju silu, my sme tam hrali práve po ťažkom pohárovom postupovom zápase cez treťoligovú Prievidzu, no hlavne, za stavu 0:0 nepremenili svoje dobré šance Branislav Ďuriš a Filip Polčák. Domáci hrali potom výborne, ich ofenzívni hráči boli v pohode, presadzovali sa gólovo a naša prehra mohla byť aj vyššia.
Na jar hráme prvých šesť zápasov doma a v piatom jarnom kole príde Boleráz, ktorému sa pokúsime vrátiť požičané,“ naznačuje Oto Vraník.
V Leviciach výsledok kola
Považania urobili výsledok šiesteho kola v Leviciach, ktoré sú po vlaňajšom štrnástom mieste najväčším doterajším prekvapením štvrtoligovej jesene.
Spartak dokázal zvíťaziť na levickom štadióne 3:1, keď už v 33. minúte viedol šokujúco 3:0 po úvodnom góle lišiaka Lukáša Slávika a dvoch zlepených zásahoch mladučkého Lukáša Púčeka. Dubnica pripravila Levičanom doteraz vôbec jedinú prehru.
„My si zakladáme na vlastných odchovancoch, na hosťovaní máme spomínaného jediného mladého hráča. Niekoľko dorastencov nastupuje za prvé mužstvo od začiatku zápasu úplne pravidelne.
Tí, ktorí v sobotu nehrajú za áčko v štvrtej lige, odohrajú na druhý deň väčšinou celý zápas v druhej dorasteneckej lige za našu U19-tku.
Práve vtom vidíme našu výhodu napríklad oproti Nitre, ktorá vlastne len pred touto sezónou kúpila takmer celé mužstvo z vyšších súťaží, alebo oproti Bolerázu, ktorý vlani vlastný dorast ani nemal,“ zakončil PR manažér a zároveň asistent trénera Dubnice nad Váhom, ktorá sa chce pokúsiť ešte viac oživiť niekdajšiu povestnú dubnickú futbalovú školu.
Nie dávno hrali baráž o 1. ligu
Túto sobotu cestujú Dubničania dolu Váhom do posledného Nového Mesta nad Váhom, tú nasledujúcu privítajú nebezpečné Piešťany, no a medzitým v strede anglického týždňa hostia v pohárovom sviatku AS Trenčín. Trojboj o stredný Váh v anglickom týždni si dubnický fanúšik nemôže nechať ujsť.
V desiatom kole si Spartak zopakuje splav dolu Váhom do Trenčianskych Stankoviec a v tom jedenástom je už na programe najväčší hit štvrtoligovej jesene Dubnica – Nitra.
Bielo-modrí rivali sa takto stretli na strednom Považí pred piatimi rokmi, vtedy však išlo o účasť v prvej lige. V prvom stretnutí baráže privítal víťaz druhej ligy Dubnica posledný tím Fortunaligy Nitru a v zápase gól nepadol.
V odvete zvíťazila Nitra doma 3:0, keď konečný rezultát stanovil mladučký Tomáš Hambálek. Odvtedy sa v nitrianskom futbale toho veľa udialo, okrem iného sa sily roztrieštili a napríklad taký Hambálek už nehrá za FC Nitra, ale o súťaž nižšie, piatu ligu za AC Nitra.