Aby sa zachránili, potrebujú vyhrať súťaž. S anomáliou sa vyrovnávajú po svojom

BRATISLAVA. V III. lige Západ sú len tri mužstvá, ktoré v prvých dvoch jarných kolách bodovali naplno: Rača, Inter Bratislava a Veľké Ludince. Klubom z Bratislavy ide o veľa, vzhľadom na blížiacu sa reorganizáciu sú v nezávideniahodnej situácii a hrozí im zostup aj z popredných priečok. „Znie to smiešne, ale potrebujeme vyhrať súťaž, aby sme sa zachránili,“ uviedol pred týždňom tréner Rače Marián Šarmír.

Jeho zverenci si jeho slová vzali k srdcu. Rača po víťazstve nad Lehotou pod Vtáčnikom zdolala aj ďalší popredný tím súťaže Sereď a poskočila na čelo tabuľky.

Obe stretnutia sa skončili zhodne víťazstvom 1:0 pre bratislavský celok.

Rača hrala s rozumom „Sereď patrí medzi kvalitné mužstvá, tím je dlhšie pokope. Prvých dvadsať minút vôbec nebolo takých, ako som si predstavoval. Bolo to bojazlivé, nesúrodé, chýbala tam emócia,“ poznamenal na margo zápasu tréner Šarmír. „Vstúpil som do zápasu zmenou systému, takže už to bolo lepšie, a v druhom polčase už to bolo také, ako som si predstavoval. Nemohli sme sa púšťať do bezhlavého útočenia, lebo Sereď má veľkú kvalitu v ofenzíve. Hrali sme s rozumom,“ skonštatoval. Uznal, že spravodlivejší výsledok by bola remíza. „Kto dal gól, vyhral, a to sme boli my,“ vravel.

Nebezpečná trojica Tréner Šarmír vždy pripravuje svoj tím na konkrétneho súpera. „Vedeli sme, že súper bude mať väčšie držanie lopty. Bolo to o tom, ako budú chlapci trpezliví a organizovaní v defenzíve a ako nám budú vychádzať rýchle protiútoky,“ prezradil niečo z tímovej taktiky Šarmír. „Sereď má kvalitných hráčov, najmä rýchle krídla, Sebastiana Nagya a Aleksandara Gajinova, na hrote je Tomáš Vantruba. Je to nebezpečná trojica, na ktorú sme si dávali pozor,“ vravel tréner. Zo svojho mužstva nechcel vyzdvihnúť nikoho. „Celé mužstvo hralo takticky veľmi dobre, organizácia defenzívy bola tiež veľmi dobrá. Vyšiel nám jeden protiútok, dobre to zakončil Želislav Kolarik,“ poznamenal. VIDEO: Želislav Kolarik a jeho gól v zápase proti Seredi

Cieľom je záchrana „Jedine to môže zachrániť mužstvo bez stresov, že vyhrá súťaž,“ skonštatoval Šarmír. Narážal na to, že po reorganizácii budú v novej tretej lige Západ štyri mužstvá z BFZ a dve tieto miesta už obsadili béčko Petržalky a postupujúci tím zo IV. ligy BFZ.

Momentálne sú v skupine Západ tri bratislavské kluby: Rača, Inter a Malacky. Jeden z nich teda má zostúpiť bez ohľadu na umiestnenie, dokonca ak by z druhej ligy zostúpila rezerva Slovana, tak by musel zostúpiť aj ďalší klub z BFZ. Rača sa s touto anomáliou vyrovnáva po svojom a už je priebežným lídrom. „Chlapcom to určite zdvihlo sebavedomie. Ja som už dosť starý a skúsený, aby som dokázal ovládať emócie. Viem, že to je možno dočasné, beriem všetko s rezervou,“ držal sa pri zemi tréner.

„My sa držíme nášho cieľa, a to je záchrana,“ podčiarkol Šarmír. Ak by však Rača vyhrala súťaž, mala by nárok postúpiť do II. ligy. Mala by o to záujem? „To sa treba opýtať prezidenta klubu,“ odvetil tréner. V nasledujúcom kole nastúpi Rača na pôde Myjavy. „V tretej lige môže vyhrať každý s každým. Treba sa pripraviť na každého súpera,“ skonštatoval Marián Šarmír. Sereď trpí v efektivite Situácia v tabuľke je zamotaná, medzi prvými štyrmi klubmi je rozdiel dva body. Sereď na jar získala zatiaľ jeden bod a na lídra stráca jeden bod. „Mali sme kostrbatý štart do jarnej časti, aj keď si myslím, že ten spôsob hry, čo chceme prezentovať, tam bol. Trpíme v efektivite, nedávame góly,“ poznamenal tréner Serede Richard Slezák.

Jeho mužstvo sa môže chváliť najlepšou ofenzívou v súťaži, no predsa veľa šancí ostáva nepremenených. „Je to dlhodobejší náš problém. Dali sme síce najviac gólov v lige, ale mali sme ešte o 30 percent viac šancí,“ doplnil Slezák. Jeho mužstvo v úvodnom jarnom kole remizovalo s Malackami, potom nasledovala prehra s Račou. „Na chlapcoch som videl obrovské sklamanie. Boli veľmi sebakritickí, vedeli, kde nás tlačí topánka. Verím, že sa zomkneme a tvrdou prácou v tréningu to nakopneme,“ vyhlásil tréner Serede. V ďalšom kole jeho mužstvo privíta Lehotu pod Vtáčnikom. „Chceme vyhrať a v tabuľke byť najvyššie. Liga je spravodlivá, aj keď veľmi náročná. Je to amatérska súťaž a hráme tri stredy. Chlapci chodia do práce a nie je to jednoduché skĺbiť. Na čele sa odtrhlo kvarteto a bude to do konca zaujímavé,“ skonštatoval Richard Slezák. Tabuľka III. ligy Západ