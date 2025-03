Zdolali lídra, no sú v podivnej situácii. Kompetentní, zamyslite sa, vyzýva tréner Rače

„Nie je to náhoda. Každého súpera mám naštudovaného do detailu a prispôsobujem mu taktiku.

„Bola to prudká strela, ktorá mu vytočila prsty. Nehovoril by som teda o chybe súpera, skôr by som pochválil nášho hráča.

Vyhlásenie o prvenstve si nedovolí dať

Tréner Rače si uvedomuje dôležitosť aktuálnej jarnej časti. Pre záchranu je pripravený urobiť maximum.

„Samozrejme, že hráči vnímajú, čo sa deje a sledujú to. Všetok tlak však beriem na seba, aby som ich odbremenil a mohli sa sústrediť na hru.

Znie to smiešne, ale potrebujeme vyhrať súťaž, aby sme sa zachránili.

Také vyhlásenie si však ja nedovolím dať. Ideme od zápasu k zápasu a rátame, že sa bude rozhodovať v poslednom kole,“ prezradil.

Odstupy medzi tímami sú aktuálne minimálne a hrá sa ešte pätnásť kôl. Stať sa teda môže čokoľvek.

„Vzhľadom na rozpočet a kvalitu, Inter Bratislava patrí do druhej ligy. Zo srdca mu to prajem, ale uvidíme, či nebude neskoro,“ zamyslel sa Šarmír.

Oravec: Nemám im čo vyčítať

Zápas s Račou sa hodnotil ťažko domácemu lodivodovi. Ten veril, že jeho mužstvo vráti súperovi prehru z jesennej časti. Nepodarilo sa.

Pre Lehotu pod Vtáčnikom to bola prvá strata troch bodov na domácom trávniku.

„Chlapcom nemám čo vyčítať, nasadenie, snaha ísť za výsledkom tam boli. Súper však prišiel dobre organizovaný smerom do defenzívy. Nepúšťal sa do otvorenej hry a volil jednoduchý prechod do útoku, bez snahy niečo vytvoriť. O to to bolo pre nás ťažšie.

Hostia umne zatvárali priestory, stíhali sa presúvať a nepustili nás do vyloženej šance,“ pre facebook OFK Baník hodnotil tréner Lehoty pod Vtáčnikom Dušan Oravec.