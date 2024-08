Škriniar tam raz ukončí kariéru. Malá obec dotiahla reprezentanta a chce do tretej ligy

„Podobne ukončí kariéru aj brat Milan. Ale v Ladomerskej Vieske,“ pre Sportnet prezradil s úsmevom jeho brat Radoslav Škriniar s tým, že to snáď bude trvať ešte veľmi dlho.

LADOMERSKÁ VIESKA. Keď za rodné Ráztočno nastúpil bývalý reprezentant Martin Škrtel , bola to veľká slávnosť.

Jeho cieľom je dotiahnuť jeho milovaný klub na méty z minulosti.

„Aktuálne sme v piatej lige, no radi by sme sa časom dostali do tretej. Taký je náš cieľ. Máme tu pekný areál a bohatú históriu, tak prečo nie,“ dodal.