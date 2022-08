Vracajú sa na futbalovú mapu. V Brezne majú aj nové ihrisko s umelou trávou

„Futbal v Brezne zanikol v roku 2006, keď nastala fúzia medzi Podbrezovou a Breznom. Vtedy ako samostatný klub Brezno zanikol. Keď prišlo nové vedenie mesta na čele s primátorom Tomášom Abelom, on ako bývalý futbalista dal dokopy tím ľudí, ktorí sú pri futbale doteraz. Robíme to v rámci svojho voľného času, ale prináša to svoje ovocie. Vidíme to na tých deťoch,“ vysvetľoval Miroslav Baran.