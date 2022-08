Mesto dotáciu nenavýšilo. Mužov odhlásili zo súťaže, aby zachránili mládež

V klube majú 186 detí

„Bolo to rozhodnutie buď – alebo: buď muži, alebo mládež. Aby sme zachránili mládež, tak sme museli zrušiť mužov. Myslím si, že sme sa rozhodli dobre, že sme zachovali mládež, aj keď ešte do poslednej chvíle nebolo isté, či vieme zachovať aj dorast. To si, dúfam, nejako ustrážime,“ zdôraznil Znášik.

Zo strany detí záujem o futbal stále rastie. Pred tromi rokmi mali v klube asi osemdesiat mládežníckych futbalistov, teraz ich je už 186. Klub obsadzuje všetky vekové kategórie od prípravky až po dorast.

„Hráme druhú ligu žiakov, čo aj chceme zachrániť. Je to momentálne najväčšia motivácia bánovského futbalu. Náš dorast figuruje v tretej lige, a boli by sme radi, ak by sme postúpili do druhej ligy,“ prezradil plány a ciele Andrej Znášik.