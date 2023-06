Rešpekt na ihrisku si musíte zaslúžiť, tvrdí mladý ocenený arbiter

V prvom rade milujem šport a vždy ma zaujímala súťaživosť, ktorá s tým súvisí. Vnímal som rozhodovanie ako skvelý spôsob, ako byť priamo zapojený do akcií a pomáhať zabezpečovať rovnosť medzi aktérmi na ihrisku.

Ambiciózny rozhodca je objavom roka 2022 v ObFZ Košice. Cenu si váži, no v prvom rade ho motivuje do ďalšej práce.

Venovali ste sa predtým futbalu aj ako hráč?

Hrával som od ôsmich rokov. Od tej chvíle ma táto úžasná hra fascinuje a stala sa pre mňa dôležitou súčasťou života.

Svoju vášeň a záujem o futbal som chcel preniesť do inej roviny, a to rozhodovania. Začal som s rozhodovaním v mladom veku, keď som mal šestnásť rokov. Bol to pre mňa veľký krok.

Futbalu sa naďalej aktívne venujem ako hráč, no rozhodovanie mi poskytlo nový pohľad na hru. Chcem prispievať do futbalovej komunity ako arbiter.

Neodrádzajú vás verbálne útoky na rozhodcov?

Je pravda, že slová a kritika môžu mať emocionálny vplyv, no súčasťou mojej práce je naučiť sa zvládať takéto situácie.

Sústreďujem sa na to, že mojou úlohou je udržiavať spravodlivosť a zabezpečiť plynulý priebeh hry. Hoci verbálne útoky môžu byť nepríjemné, snažím sa zachovať si profesionálny postoj a nereagovať emocionálne.