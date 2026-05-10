    Bývalý šéf FIFA kritizuje svojho nástupcu. Je ako diktátor a šport ho nezaujíma, tvrdí

    Na snímke je súčasný prezident FIFA Gianni Infantino.
    Na snímke je súčasný prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)
    ČTK|10. máj 2026 o 13:55
    ShareTweet0

    Sepp Blatter tvrdí, že FIFA už nie je rešpektovaná organizácia.

    Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Sepp Blatter opäť kritizoval svojho nástupcu na čele FIFA Gianniho Infantina. V rozhovore pre ZDF o ňom vyhlásil, že sa správa ako diktátor.

    "Súčasný prezident sa rozpráva iba s prezidentmi a lieta si po svete v tryskáči. Úplne zabudol, že podstatou FIFA je futbal," povedal 90-ročný Blatter s tým, že Infantino na seba zobral až príliš rozhodovacej moci.

    "Je ako diktátor. Čo povie, to sa stane. A čokoľvek iné je umlčané. FIFA už nie je rešpektovaná organizácia, nemá dobré vedenie. Je iba o peniazoch, šport nikoho nezaujíma," doplnil Blatter.

    Švajčiarsky funkcionár bol na čele svetového futbalu v rokoch 1998 až 2015, keď skončil kvôli rozsiahlej korupčnej afére.

    Neskôr bol však oslobodený od viny. Jeho nástupcom sa stal Infantino, ktorý nedávno ohlásil, že na budúci rok sa bude usilovať o znovuzvolenie.

    Futbal

    Futbal

    Na snímke je tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
    Na snímke je tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
    Weiss prosil rozhodcu, aby nedal slovanistovi kartu: Mrzí ma to, chýbal ľudský prístup
    dnes 14:25|4
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Bývalý šéf FIFA kritizuje svojho nástupcu. Je ako diktátor a šport ho nezaujíma, tvrdí