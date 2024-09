Treťoligista bol blízko senzácie. Skalica zostala nervózna, opisoval tréner

Marian Tóth, tréner Malaciek: "Proti ligovému mužstvu sme odohrali výborný zápas. Jednalo sa o záhorácke derby, hráči sa medzi sebou poznajú, preto motivácia bola veľká.

Súper zo Skalice bol po celý čas dominantný, my sme sa zameriavali na pozornú defenzívu. V druhom polčase sme hru viac otvorili. Keď sme dostali druhý gól, vyzeralo to pre nás beznádejne. Vážim si však chlapcov, že bojovali do poslednej sekundy a aj s troškou šťastia vyrovnali a spravili radosť fanúšikom.

Čo sa týka penált, posledné 3, 4 zápasy sme na ne prehrali. I keď v tréningovom procese ich premieňame, zápas, to je iný tlak. Penalty sú lotéria, no verím, že nabudúce už budeme konečne úspešní.

I keď sme prehrali, zápas hodnotím pozitívne. Nie každý rok si tím z tretej ligy zahrá proti klubu z Niké ligy, čo sa nám podarilo. Bol to futbalový sviatok, na ktorý sa hráči tešili. Takéto ťažké zápasy chalani potrebujú hrať, pretože im dajú veľa do kariéry. Verím, že sa to v dobrom premietne aj do sezóny."