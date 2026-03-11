ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 1. zápas)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen: ONLINE prenos z 1. zápasu predkola play-off Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen: ONLINE prenos z 1. zápasu predkola play-off Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. mar 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE z 1. zápasu predkola play-off Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen dnes hrajú 1. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga predkolo play-off  2025/2026
11.03.2026 o 18:00
1. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení športoví priaznivci, vítam vás pri sledovaní online textového prenosu z prvého zápasu predkola play-off Tipsport ligy medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen. Za favorita tejto série môžeme považovať Zvolen, ktorý v tomto ročníku dokázal zdolať Liptovský Mikuláš až v troch vzájomných stretnutiach. Liptáci sa z víťazstva tešili len raz. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy.

HK 32 Liptovský Mikuláš: Liptáci skončili po základnej časti na ôsmom mieste a nazbierali 74 bodov. V poslednom kole základnej časti utrpeli vysokú prehru s Popradom, ktorému podľahli 0:6. Najproduktívnejším hráčom sa stal Američan Dawson Tritt so 40 kanadskými bodmi (15G, 25A).

HKM Zvolen: Zvolenčania nezažívajú ideálnu sezónu, základnú časť ukončili na deviatom mieste, pričom získali o dva body menej ako ich dnešný súper. Rytieri naposledy porazili Prešov 3:2 po predĺžení. Bodovo sa darilo najmä Patrikovi Marcinekovi, ktorý si pripísal 49 bodov (20G, 29A) a zaradil sa medzi desať najproduktívnejších hráčov súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tipsport liga

dnes 15:00
