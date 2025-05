Po vstupe Dávida Hancka do klubu vyhrali vonku všetko a siahajú na postup

NITRA, PRIEVIDZA. Túto zimu kúpil slovenský reprezentant a opora holandského Feyenoordu Rotterdam Dávid Hancko svoj materský klub, Prievidza sa na jar nezadržateľne predrala z jesennej šiestej priečky až na samú špicu najvyššej krajskej súťaže ZsFZ a v sobotu sa išla do Nitry pokúsiť vydolovať ôsme víťazstvo v rade. Z jarných rezultátov baníkov išiel strach, veď zverenci mladého trénera Filipa Hlohovského prichádzali na ihrisko do Dolných Krškán, kde sa dôležitý zápas hral, bez jediného inkasovaného gólu na ihriskách súperov v posledných štyroch zápasoch pri skóre 7:0.

Stretnutie 29. kola Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy HUMMEL FC Nitra – FC Baník Prievidza lákal nielen z pohľadu historického stretu dvoch bývalých prvoligistov v štvrtej najvyššej súťaži, ale hlavne kvôli výsledkovému napätiu.

Štyri kolá pred koncom sa jednému z hlavných ašpirantov na postup do tretej ligy Západ a najofenzívnejšiemu mančaftu smelo postavil tím, ktorý po katastrofálnej jeseni vymenil v zime takmer celý káder i trénera, aby si v trinástich jarných stretnutiach pripísal úctyhodných sedem víťazstiev, štyri remízy a dve prehry, čo ho vynieslo z posledného miesta 17-člennej tabuľky pred šlágrom proti lídrovi na dvanáste miesto. Mierny favorit z hornej Nitry prichádzal preto na tú dolnú mimoriadne ostražitý, vymenená Nitra totiž produkuje pod Igorom Slezákom futbal, ktorým dokáže vytrápiť hocikoho v súťaži, nakoniec, víťazstvo bielo-modrej značky v 19. kole v ambicióznom Bolerázi (0:1) hovorí za všetko. Nitra je z najhoršieho vonku Po strmhlavom páde z najvyššej súťaže si Nitrička zažila svoje, predchádzajúcu sezónu dokonca kvôli vyhlásenému konkurzu ani neodohrala a po slabučkej jeseni išla zachraňovať štvrtú ligu s úplne novým mužstvom. V prvých dvoch jarných kolách doma síce iba remizovala s Lednickými Rovňami (1:1) a aj Imeľom (0:0), vtedy však už tréner Slezák tušil, že s jarnou Nitrou dokáže naplniť prvý krok majiteľovho plánu a neznervózňovali ho vraj ani úvodné dve remízové straty. S víťazstvom v Bolerázi, ktorý hrá s exligistami Trnavy, sa však nedalo celkom rátať.

„Zápas v kvalitnom Bolerázi sme zvládli najmä po taktickej stránke, poviem však úprimne, že nám tam zahrala do kariet aj nedobrá hracia plocha,“ hovoril pre Sportnet od jari nový kouč FC Nitra Igor Slezák, ktorý prehral so svojim tímom do sobotňajšieho súboja s Baníkom iba v prvom Gabčíkove (2:0), ale aj doma s Trenčianskymi Stankovcami (0:2). „Oba zápasy sme prehrali absolútne zaslúžene. Kým však v Gabčíkove preto, lebo domáci boli proste lepší, doma so Stankovcami sme podali najhorší výkon pod mojim vedením.“

V stretnutí FC Nitra – FC Baník Prievidza si hostia (v zelenom) urobili trojgólový náskok za prvú polhodinu. (Autor: Max Šišovský)

Záchranársku misiu napĺňajú V zimnej pauze zvládol Slezák neľahkú úlohu vymeniť takmer celý káder. Urobil by dnes niečo inak, zisťovali sme. „Všetky príchody i odchody hráčov sú v kompetencii konkrétnych ľudí v klube, pričom moja rola bola čisto v konzultačnej rovine. V zimnom prestupovom období je ale nesmierne náročné priniesť do klubu kvalitu, navyše, nie každý mal záujem hrať za poslednú Nitru. Hráči, ktorí do klubu prišli, robia maximum, aby kritickú situáciu zvrátili a pričinili sa o lepšie výhliadky do budúcich sezón. U mňa majú veľký rešpekt,“ znel presvedčivo lodivod Nitry, ktorá hrá najbližšie v druhej Dubnici nad Váhom, potom jedno kolo stojí a v tom záverečnom ide do posledného Nového Mesta nad Váhom.

Baník boduje, kade chodí Prečo sa hral ťahák kola a kľúčové stretnutie zamotanej tajničky v otázke postupu Nitra - Prievidza na šiestoligovom ihrisku v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany? Lebo na mestskom štadióne pod Zoborom prebiehali prípravy na blížiace sa Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Krškany teda zažili ostro sledovaný duel, v ktorom domáci potrebovali body ešte na definitívu záchrany, kým hostia na výrazné priblíženie si postupového sna. Hornonitrania bodujú v odvetnej časti na ihriskách súperov doslova všade, kade chodia. Naposledy zvíťazili rozdielom triedy v Šoporni (0:3), predtým šokujúco aj v prvom Gabčíkove (0:1) po góle Jozefa Balčiráka z 88. minúty, pričom vonku prehrali naposledy v 13. kole ešte 27. októbra v Trebaticiach (2:0).

Nástup tímov FC Nitra a FC Baník Prievidza na štvrtoligový duel. (Autor: Marián Dragúň)

Body aj z Gabčíkova Baník Prievidza si po niekoľkých eskapádach a predvlaňajšom postupe z piatej ligy SZ začína najkrajšiu hru po rokoch opäť užívať. V strede minulého týždňa si mužstvo odskočilo z tréningovej záťaže cibriť kopaciu techniku na footgolf, kde skončil prvý tréner a bývalý ligový kráľ strelcov Filip Hlohovský. Sportnet sa ho pýtal na príčiny nevídaného jarného zlepšenia. „V zime prebiehali v štruktúrach klubu zásadné zmeny, no popri tom bolo dôležité, že sa nám podarilo adekvátne nahradiť hráčov, ktorí odišli a hlavne, v spolupráci s kondičným trénerom Milanom Ivankom sa nám vydarila silová príprava mužstva. Všetko si nakoniec sadlo, forma hráčov postupne rástla a začali sme pravidelne zbierať body. Zo zimných posíl nám veľmi pomáha 22-ročný stopér z Poľska Krzystof Mašlanka a na krídle Brazílčan Wesley Souza da Silva, od ktorého očakávam už len viac gólov.“

V odvetách najlepšia Prievidza vyhrala do zápasu v Nitre okrem dvoch domácich zakopnutí všetko, čo sa vyhrať dalo. Z desiatich víťazstiev si 37-ročný kouč cení najviac to na horúcej pôde pri Vodnom diele. „V Gabčíkove sme podali jeden veľmi taktický výkon, v ktorom sme domácich do vážnejších šancí prakticky ani nepustili. Maximálnou koncentráciou každého hráča sme sa nakoniec dopracovali až k víťaznému gólu na 1:0 v samom závere, i keď už predtým sme mali zopár dobrých šancí,“ povedal exligista, ktorý sa ešte pred ôsmimi rokmi stal v drese majstrovskej Žiliny s dvadsiatimi gólmi - spolu so slovanistom Soumahom z Guineje - najlepším strelcom prvej ligy. Kouča mrzí deľba s Patou V trinástich jarných stretnutiach zakopli baníci iba dvakrát, v oboch prípadoch však na vlastnom štadióne. V 20. kole prehrali s Lednickými Rovňami (0:3), pričom už v 14. minúte prehrávali o dva góly, no a v 22. kole remizovali 1:1 s Patou. „Húževnaté Lednické Rovne k nám prišli veľmi dobre pripravené, gólovo nám rýchlo odskočili a už sme výsledok nedokázali otočiť. Táto prehra bola zaslúžená, mňa však viac mrzí remízová strata proti Pate, ktorú sme mali jednoznačne zdolať. Prakticky hodinu hry sme boli lepším mužstvom, lenže potom sme dostali po našom rohovom kope a brejku súpera vyrovnávajúci gól na 1:1.“

Vonku lepší, ako doma Prievidza mala už na jeseň lepšiu bilanciu na ihriskách súperov, kde je najlepšia aj tri kolá pred koncom súťaže. „Ak by sme doma nepustili doteraz až štrnásť bodov, dnes mohlo byť naše postavenie v tabuľke jasnejšie. Nálada v mužstve je pred blížiacim sa koncom dobrá a chceme sa pobiť o úspech. Pred vyvrcholením súťaže sme však stále koncentrovaní,“ zakončil kormidelník.

Kouč FC Nitra Igor Slezák hnal svojich za kontaktným gólom. (Autor: Marián Dragúň)

Líder vyhral zaslúžene Nitra vzbudzovala na jar rešpekt a aj proti lídrovi bola v samom úvode aktívnejšia, hneď v 7. minúte však pochybil pri rozohrávke brankár Chudý, lopta sa dostala až k Babaštovi, ktorý otvoril gólový účet – 0:1. Pološancu Mikeša vzápätí zblokovala pevná obrany hostí a opäť udrel Baník. Krídelník Balčirák vyhral súboj s obrancom a po nezadržateľnom úniku obalil loptu tak, že gólman nemal šancu zasiahnuť. Nebezpečný Balčirák zvýšil po polhodine hry strelou po zemi, keď ho našiel Brazílčan Wesley, už na 3:0 a funkcionári mohli začať zisťovať priebežný stav v Šoporni, kde hrala druhá Dubnica. Nitra sa dostávala iba do pološancí, ale v 42. minúte chytil stopérovi Cayolovi čistý gól brankár Čulák, ktorý si poradil s dobrou hlavičkou z malého vápna.

Do druhého dejstva nastúpili domáci akoby pokropení živou vodou a stále viac sa tlačili pred bránu Čuláka, ktorého zakrátko prekonal umiestnenou strelou k žrdi striedajúci Štrauch. Neustále povzbudzujúci nitriansky fanklub cítil šancu na kontaktný gól i drámu, lenže na vlásku visel gól na opačnej strane. Babaštovu tutovku však zázračne chytil Chudý. Do konca zostávalo dostatok času, Nitra to skúšala najmä po krídlach, no baníci už boli na koni a zápas doviedli zaslúžene do víťazného konca. Keďže Dubnica v Šoporni remizovala 0:0, ich náskok na čele je tri kolá pred koncom už štvorbodový. Doma majú ešte 14. Trebatice a 8. Trenčianske Stankovce, no a medzitým idú do Dubnice, ktorá však pri nepárnom počte mužstiev v poslednom kole stojí.

Tréner FC Baník Prievidza Filip Hlohovský (vpravo). (Autor: Marián Dragúň)

Bol Balčirákov gól postupový? Prievidza v odvetnej časti na ihriskách súperov nestratila ešte ani jeden bod, v tabuľke zápasov vonku je suverénne prvá pred dvojicou Dubnica, Gabčíkovo už s deväťbodovým náskokom a prvý polčas v Nitre jasne ukázal, že prečo. Nielen preto, že má mužstvo, ktoré je dlhodobo pokope, ale hlavne preto, že hrá pragmatický futbal s ohromným nasadením všetkých hráčov, ktorí nepodcenia žiadnu defenzívnu úlohu. Nakoniec, brankár Alex Michal Čulák mal v Nitre prvý vážny zákrok až v 42. minúte. To však už jeho mužstvo viedlo jasne 3:0, keď dal dôležitý – a snáď aj postupový gól na 2:0 – 23-ročný Jozef Balčirák, ktorý na ľavom krídle svojim zrýchlením trhal trávu.

„Po dlhom pase od Martina Filkorna som vyhral súboj o loptu s pravým obrancom domácich za poliacou čiarou, šprintom som si loptu naviedol až k rohu šestnástky a obaľovačkou trafil k vzdialenejšej žrdi. Mal som však aj kus šťastia, pretože ako ľavák som zakončoval pravačkou,“ opísal najkrajší moment dobrého štvrtoligového stretnutia hráč s číslom 11, ktorý za jedenásť minút zvýšil už na 3:0. „Pri góle na 3:0 som dostal dobrú loptu od Wesleya, spoza šestnástky som síce trafil stopéra, ale lopta sa odrazil ku mne a zrazu som bol zoči-voči brankárovi. Inak, zimné posilnenie Nitry bolo jasne cítiť, v druhom polčase nás dostala pod tlak, ale vtedy sme už mali nahrané.“

Krídelník Jozef Balčirák dal v Nitre dva cenné góly. (Autor: Marián Dragúň)

Ako vidí ľavé krídlo prínos toho pravého, na ktorom hrá zimná posila z Brazílie Wesley da Silva, zisťujeme. „Wesley je veľmi kvalitný futbalista, z pravej strany je veľmi ťahový, presadzuje sa jeden na jedného a z jeho presných centrov ťaží celé mužstvo,“ nešetril chválou krídelník z opačnej strany, ktorého rýchlosti stačí pri dlhých pasoch za obranu máloktorý stopér v súťaži. „Či bol môj gól na 2:0 postupový sa uvidí, odskočili sme ním na dvojgólový rozdiel, čo však bolo dôležité.“

Jozef Balčirák dal nesmierne cenný - víťazný - gól aj v Gabčíkove. „Tam sa mi podarilo skórovať dne minúty pred koncom za stavu 0:0 a musím povedať, že to bola trojbodová eufória, pri ktorej sme všetci naskákali na seba. Bol to pre mňa najcennejší gól sezóny, pretože Gabčíkovo bolo vtedy prvé,“ zakončil futbalista, ktorého vytiahlo z Nitrianskeho Pravna do druholigového dorastu Prievidze známe futbalové meno Roman Slaný. Po vstupe Dávida Hancka do klubu sa stal túto zimu športovým riaditeľom FC Baník exligový futbalista Štefan Pekár, no aktuálne môže byť na stole ešte onakvejšia posila. Po tom, čo práve ukončil profesionálnu kariéru v Slovane Bratislava ďalší odchovanec Prievidze Juraj Kucka, je zrejme len otázkou času, kedy sa podarí Hornonitranom presvedčiť ho na „výpomoc“ v amatérskom futbale. Tabuľka IV. ligy ZsFZ