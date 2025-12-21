Dočká sa Nitra ďalšieho mestského derby? Dva kluby sviatkujú na prvom mieste

V rozobranej a takmer vykrvácanej bašte slovenského futbalu predminulú sezónu v štvrtej lige Nitra pre vyhlásený - a neskôr zrušený - konkurz vôbec nehrala.
Nad Nitrianskym hradom zato vyšla nová bielo-modrá hviezda – AC Nitra.
Otcovia myšlienky vzkriesiť futbal v Pribinovom meste sa nakoniec vzdali úmyslu vstúpiť do roky rozkladaného prvého profesionálneho klubu na Slovensku FC Nitra.
„Nechceli sme narážať na nových a nových kostlivcov s ďalšími dlžobami z minulosti,“ dôvodil pred aktuálnou sezónou pre Sportnet športový manažér AC Nitra Štefan Korman.
Sponzori odmietli vyplácať staré dlžoby narobené niekým iným, v lete roku 2022 preto založila úzka skupina ľudí celkom nový klub na zdravých základoch, ktorého úlohou malo byť, okrem postupnej výchovy vlastných hráčov, posúvať A-mužstvo každú sezónu o súťaž vyššie.
Plán dodnes vychádza. Vedenie oslovilo hneď skraja dlhej cesty takmer výlučne hráčsku kvalitu z Nitry a okolia, pričom začínajúci klub dokázal hneď na štarte angažovať aj hráčov s prvoligovou minulosťou.
Idú od najnižšej súťaže
Silný mančaft musel začať hrať v najnižšej okresnej súťaži, pripomenieme, že na jarnom šlágri ôsmej ligy ObFZ Nitra medzi prvým a druhým AC Nitra – FK Nitra (6:0) bolo 20. mája 2023 1630 divákov a na 2:0 vtedy zvyšoval nitriansky odchovanec a exreprezentačný záložník Tomáš Kóňa.
Ďalší bývalý prvoligista FC Nitra v role hrajúceho trénera Miloš Šimončič zveril vtedy kapitánsku pásku niekdajšiemu stopérovi FC Nitra a Trnavy Martinovi Tóthovi.
Jesenný duel FK Nitra – AC Nitra (1:2) videlo na ihrisku v nitrianskej mestskej časti Klokočina 1250 divákov a za domácich nastúpil napríklad aj bývalý prvoligový útočník Henrich Benčík.
Na pohári s Trnavou 4340 ľudí
Tri roky nato, v 2. kole Slovnaft Cupu prišlo toto leto na zápas AC Nitra – Spartak Trnava (1:4) 4340 divákov, ktorí sa išli, najmä v obojstranne dobrom prvom polčase, utlieskať.
Sezónu predtým v 2. kole pohára prišlo zase na duel AC Nitra - Slovan Bratislava (0:5) 5200 divákov.
Nielen najnižšiu, ale aj siedmu ligu vyhralo „ácečko“ suverénnym spôsobom a s kvalitným kádrom potom preletelo aj najnižšiu krajskú súťaž šiestu ligu Stred ZsFZ, ktorú vyhralo pred silnými Topoľčanmi s jedenásťbodovým náskokom.
Domácu stopercentnú bilanciu mu vtedy pokazila iba bezgólovú deľba proti nebezpečným Volkovciam, ktoré sa na jar odtrhli z reťaze a ktoré hrajú ako céčko FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.
Sviatkujú s náskokom na špici
Nabitý nitriansky AC má v kádri stále niekoľko exligistov.
Brankára Ľuboša Iliziho, stopéra Martina Tótha, od leta aj krajného beka Igora Kotoru, ďalej stredopoliara Miloša Šimončiča, krídelníka Tomáša Hambáleka a po jeseni 27-gólového útočníka Matúša Pauknera, ktorý je s desaťgólovým náskokom najlepším strelcom piatej ligy a ktorého na nedávnom galavečeri Grassroots SFZ v Šamoríne ocenili za nevídaných 64 gólov v uplynulej sezóne spomedzi všetkých amatérskych súťaží.
Po troch postupoch v rade a vyžrebovaní piatej ligy Juhovýchod znalí krajského futbalu na juhozápade Slovenska v strede leta študovali zápasový itinerár s otáznikom, kde by mohol - a či vôbec - ambiciózny nováčik výsledkovo zakopnúť.
V silnej súťaži, ktorú hrá sedem mestských klubov, sa tak nakoniec stalo paradoxne v najmenšej dedine Kmeťovo po prehre 1:2 a po rovnakom rezultáte odchádzal favorit naprázdno ešte aj zo štadióna Juraja Szikoru v Tvrdošovciach. Nitrania zimujú i tak zaslúžene so sedembodovým náskokom na prvom mieste.
„Až na dve výsledkové zakopnutia som s jesennou časťou v globále veľmi spokojný, pretože väčšinu našich súperov som poznal a nečakal som po jeseni až sedembodový náskok a najmä tak presvedčivé víťazstvá v Kostolných Kračanoch a Trsticiach,“ uviedol pre Sportnet 46-ročný tréner AC Nitra Miloš Krško.
„Keďže v jarných odvetách sa bude chcieť na nás každý vytiahnuť, verím, že z dvoch prehier sa hráči dostatočne poučili a v stretnutiach, v ktorých vedieme 1:0, viac už o všetky body neprídeme.
Šiestu ligu sme vlani vyhrali bez jedinej prehry, v spomínaných Tvrdošovciach a aj v Kmeťove sme neboli horším mužstvom, len sme nepremenili svoje šance a domáci boli lepši v chcení a nasadení.“
V akom rozpoložení a nastavení išiel exkluzívny nováčik na prvé kolo do obávaných Šiah, kde zvíťazil hladko 3:0 po výkone, ktorý po zápase kvitovalo aj impulzívne publikum pri Ipli, zisťujeme u bývalého prvoligového stopéra Slovana Bratislava, Žiliny či Dinama Tbilisi.
„Do Šiah sme išli po pohárovom víťazstve 5:1 v ambicióznom klube FA Matúšova zem v dobrom rozpoložení, no musím priznať, že v premiérovom zápase nám pomohli aj absencie kvôli zraneniam či trestu v zostave domácich.“
Cenné úlovky z juhu
Hlavný ašpirant na postup do najvyššej krajskej súťaže zvládol jeseň najlepšie zo všetkých účastníkov. S ďaleko najlepším skóre 58:14, keď okrem spomínaných dvoch prehier ostatných trinásť zápasov vyhral, sa stal polovičným majstrom so sedembodovým náskokom pred Bešeňovom a dokonca deväťbodovým pred obhajcom prvenstva z Trstíc, ktorý súťaž dlho viedol.
V 12. kole vyhral šláger jesene FC Nádszeg Trstice – AC Nitra nováčik spod Zobora 3:1 priamo v jame levovej v Trsticiach, ktoré sa v rámci futbalového Slovenska zviditeľnili krátko predtým v Slovenskom pohári v domácom zápase proti Slovanu Bratislava odvážnou hrou a priebežným náskokom ešte v 44. minúte 2:0, keď televízny zápas o postup vyhral nakoniec predsa len slovenský šampión z hlavného mesta 4:2.
„Bolo vidieť, že Trstice si veria na obhajobu prvenstva, naozaj majú rýchlych ofenzívnych hráčov, ktorí, keď sa dostanú do zápasového tranzu, sú veľmi nebezpeční. Poviem úprimne, ich rýchly gól už v 3. minúte ma dosť mrzel.“
Lenže už v 13. vyrovnal na 1:1 top kanonier súťaže Matúš Paukner. „Zápas mal obojstranne svoju kvalitu a hráčov som v prestávke povzbudzoval, že naše šance ešte určite prídu. V závere sa mi zdalo, že domácim trošku dochádzajú sily a my sme vrhli všetko do útoku.“
Ešte 15 minút pred koncom svietilo na tabuli 1:1, no o troch plusových bodoch pre hostí rozhodol dvoma zlepenými gólmi 24-ročný exligový krídelník Tomáš Hambálek.
Krško zmenil taktiku
K cenným triumfom jesenného kráľa patrí aj víťazstvo rozdielom triedy vo vlani bronzových a obávaných Kostolných Kračanoch (4:0), ktoré zimujú štvrté.
„V Kostolných Kračanoch sme podali najlepší výkon celej jesene. Keďže som ich ofenzívnu hru poznal z môjho predchádzajúceho pôsobiska v Branči, zvolil som iný herný systém, akým zvykneme hrávať a poviem otvorene, neboli sme dominantným mužstvom a strážili sme si v prvom rade defenzívu. Pokiaľ by sme totiž začali hrať otvorenú partiu, Kračany by nás mohli doma vybrejkovať a trestať.“
Po nevídanom priebehu vyhrali hostia z Nitry na Žitnom ostrove prvý polčas 1:0, no už v 50. minúte zvyšoval Kristián Pajer - po šokujúcej trojgólovej päťminútovke - na konečných 4:0.
„Domácich sme do šancí príliš nepúšťali, no z brejkov sme boli nebezpeční. Vstup do druhého polčasu nám vyšiel naozaj vynikajúco a aj keď sme dohrávali posledných 15 minút bez zraneného hráča v oslabení, obrana pracovala vynikajúco a Ľuboš Ilizi neinkasoval.“
V šlágri kola dal prvé dva góly víťaza Matúš Paukner. Aký je prínos tohto vyhláseného strelca, ktorý len pred dvomi rokmi dopomohol Novým Zámkom 12 jarnými gólmi v štrnástich zápasoch k postupu do tretej ligy, zisťoval Sportnet u toho najpovolanejšieho. „Jednoducho, obrovský.“
Nitru zabáva krajský futbal
V Nitre chýba jedna z troch najvyšších súťaží ako soľ a na parádnom ligovom štadióne hrajú teraz dva bielo-modré kluby iba krajské súťaže. Okrem piatoligového lídra AC Nitra aj tradičný FC Nitra, ktorý po vstupe nového majiteľa z Bratislavy vstal pred rokom doslova z popola.
V poradí ďalší spasiteľ vlani najskôr zachránil štvrtú ligu, minulé leto postavil - na krajskú súťaž - mimoriadne silný tím vrátane hráčov dvoch najvyšších súťaží z predchádzajúcej sezóny, pre ktorý je postup do tretej ligy Západ viac-menej povinnosťou.
Po jeseni je lídrom najvyššej regionálnej súťaže s trojbodovým náskokom pred Bolerázom, ktorého štadiónik zatiaľ ale nespĺňa podmienky na postup do tretej ligy SFZ.
Doba sa zmenila a 76-tisícovú Nitru aktuálne zabáva krajský futbal. V Majstrovstvách regiónu štvrtej ligy zimuje najvyššie spomínané „efcéčko“, v piatej lige AC, no a v šiestej lige Stred je jesenným vicemajstrom ŠK Nitra-Dolné Krškany za suverénnymi Volkovcami, ktorých šéf Ondrej Kozolka pred koncom jesene pre Sportnet avizoval predbežný nezáujem o postup. Z piatej ligy JV nechcel vlani postúpiť dokonca nikto z prvého kvarteta (1. Trstice, 2. Tvrdošovce, 3. Kostolné Kračany, 4. Kozárovce).
Postavia sa FC a AC proti sebe?
Pod Zoborom sa schyľuje k trojnásobným letným postupovým oslavám a teda nie k budúcosezónnemu štvrtoligovému derby zápasu FC Nitra – AC Nitra.
Našťastie. Aj keď bielo-modrý súboj na tribúnach medzi fanklubom trogárov a priaznivcami „ácečka“ by mohol mať svoje čaro.
Oba nitrianske mančafty majú sezónu rozohranú veľmi dobre, oba by mali naplniť postupové ciele a o rok hrať opäť v dvoch rozdielnych súťažiach.
Tým sa oddiali priama konfrontácia, ku ktorej by raz zrejme prišlo. Pravda, pokiaľ by sa medzičasom kluby napríklad nezjednotili.
„Po prvej polovici súťaží to naozaj vyzerá tak, že FC Nitra bude hrať v budúcej sezóne tretiu ligu, verím však, že postúpime aj my. Či príde k vzájomnému zápasu niekedy neskôr, je zatiaľ otázne. Je to však možné,“ dumá Miloš Krško.
Nie tak dávno presiakla na povrch informácia, že jeden z hlavných spoluzakladateľov AC Nitra Džemil Šefkii začal sponzorovať aj „nový“ FC Nitra.
„Pán Šefkii informoval celé mužstvo vrátane realizačného tímu, že je nielen vlastníkom akcií AC Nitra, ale najnovšie je aj jedným zo sponzorov FC Nitra, čo by však podľa jeho slov nemalo akokoľvek nabúrať naše postupové plány. Musím ale povedať i to, že prvotný šok to medzi hráčmi spôsobilo, pretože istý čas si neboli istí, na čom vlastne sú.
Až čas ukáže, kam sa posunie FC a kam náš klub. My chceme v prvom rade dotiahnuť postup do štvrtej ligy a v nej si potom v lete zadefinovať, ako postupovať ďalej, pretože to už bude naozaj oveľa náročnejšia súťaž. Vidieť to aj z pohľadu FC.
Keď som prišiel do AC ešte v šiestej lige ja, vedenie mi predostrelo dlhodobejší plán troch postov. Tento druhý by sa snáď mohol dať dotiahnuť, ale ak by sme chceli hrať o špicu štvrtej ligy, budeme sa musieť posilniť novou kvalitou i skúsenosťami. To však už bude otázka na vedenie klubu, pretože ozajstná posila pre štvrtú ligu niečo aj stojí.“
Čo by narobil jeden ostrý zápas?
Na Nitriansku boli témou platy hráčov AC už od najnižšej súťaže. Jeho futbalisti dokazujú vysokú kvalitu zápas čo zápas už štvrtý rok. Doteraz prehrali iba tri majstrovské stretnutia v doterajších dlhodobých súťažiach.
Mimochodom, aj po prehratom zápase napríklad v Tvrdošovciach bolo vystupovanie celej výpravy AC Nitra vzorové.
„Nie som zástanca hromadnej výmeny kádra, ako to pred rokom či toto leto urobili v FC Nitra, u nás by išlo o posilnenie iba na niektorých kľúčových postoch, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť tímu.
Príklad vidím v Prievidzi, ktorá mala káder pokope asi tri roky, po príchode nového majiteľa, reprezentanta Dávida Hancka, ho vhodne vystužila a vlani postúpila do tretej ligy,“ hovorí rodák z Prievidze.
Mohla by teda nastať aj situácia, že by sa dva ambiciózne nitrianske kluby zlúčili, pýtame sa rozhľadeného kouča, ktorý na pľaci nehrá divadlo ani v najvypätejších situáciách. „V tejto chvíli je to naozaj ťažko predpovedať.“
FC Nitra a AC Nitra sa delia o spoločný mestský štadión, svoje kabíny majú na jednej chodbe vzdialené len niekoľko metrov. Delia sa o tréningové plochy a tréningové hodiny, no aj o diváka či spomínaného sponzora, ktorý je navyše zapálený pre futbal.
Vzťahy vyzerajú byť ústretové, ale aj poriadne krehké. Ktovie, čo by narobil jeden - ostrý majstrovský - zápas o ligové body.