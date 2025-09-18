Celý zápas ma urážal fanúšik Liverpoolu, hovorí Simeone. Slot oslávil narodeniny víťazstvom

BRATISLAVA. Ak by nebol Arne Slot holohlavý, prišiel by o vlasy alebo minimálne zošedivel. Takto reagovali anglické médiá na drámu stredajšieho večera na Anfield Road v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov 2025/2026 medzi FC Liverpool a Atléticom Madrid.
V deň 47. narodenín pripravili futbalisti FC Liverpool svojmu trénerovi aj fanúšikom poriadnu detektívku so šťastným koncom.
Nad Atléticom Madrid viedli už po šiestich minútach 2:0 a zdalo sa, že je takmer vymaľované.
Zásahy Andrewa Robertsona a Mohameda Salaha však ešte neboli rozhodujúce, lebo na druhej strane dvakrát odpovedal Marcos Llorente a v 81. min tečovaným volejom spoza šestnástky vyrovnal na 2:2.
V druhej minúte nadstaveného času však prišiel siedmy rohový kop domácich a po ňom víťazná hlavička v podaní holandského stopéra a zároveň kapitána Virgila van Dijka.
"Nemalo sa to skončiť gólom v nadstavenom čase. Počas zápasu sme mali toľko skvelých akcií a útokov, že tých gólov sme mohli streliť viac a oveľa skôr," komentoval Arne Slot podľa webu BBC Sport.
"Mali sme toľko príležitostí skórovať za stavu 2:1 na 3:1, ale nepodarilo sa nám to. Jednoznačne sme mali zabrániť tomu, aby sme sa opäť takto stresovali v nadstavenom čase," vravel Van Dijk v rozhovore na webe UEFA.
Skúsený 34-ročný Holanďan vedel, o čom hovorí. Stres a góly z posledných minút zápasov sú v novej sezóne výstavnou značkou FC Liverpool.
"Klišé, že vedenie 2:0 je vo futbale najzradnejšie, FC Liverpool naplno potvrdzuje. V Premier League to predviedol proti Bournemouthu aj Newcastlu United, ale v oboch prípadoch neskôr strelil víťazný gól. Teraz to isté zopakoval proti Atléticu v Lige majstrov," všimol si web BBC.
VIDEO: Zostih zápasu Liverpool - Atlético Madrid
Ešte pozoruhodnejší je fakt, že gól Van Dijka bol už štvrtý v novej sezóne, ktorý "The Reds" dosiahli v 90. minúte alebo neskôr vo všetkých súťažiach a až šesť z ich ôsmich gólov strelených v druhých polčasoch prišlo po 88. minúte.
Skvelý futbalový večer v Liverpoole mal aj nepríjemnú dohru. Išlo o neprimerané reakcie trénera hostí Diega Simeoneho na fanúšikov domáceho tímu.
Vo fyzickom strete s nimi mu zabránili až privolaní stewardi. Napokon bol za to "odmenený" červenou kartou, keďže v protestoch pokračoval aj pri odchode zo štadióna.
Argentínsky matador sa na tlačovej konferencii kajal za to, čo urobil, ale uviedol aj dôvody. "Nemal som to urobiť a je mi to ľúto, ale počúvať počas celého zápasu urážky na svoju adresu vôbec nie je príjemné.
Myslím si, že by sa s tým malo niečo robiť, lebo my tréneri sme počas zápasov ľahkým terčom urážok fanúšikov," vysvetlil Simeone.
"Bolo by fajn, ak by identifikovali osoby, ktoré ma urážali počas 90 minút a tie potom aj niesli následky," dodal Simeone.