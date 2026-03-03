Klub z dediny spravil šou za 1 euro. Vyzlečte si dresy, čertili sa Trnavčania

Na štadión s kapacitou štyritisíc ľudí sa v Podbrezovej zmestí prakticky celá obec. Žije tu približne 3 500 obyvateľov. V utorok večer však prišlo 3 568 divákov. Viac, než má dedina na strednom Slovensku obyvateľov.
Na slovenské pomery unikát. V najvyššej súťaži nikdy nehral klub z takej malej obce. A predsa sa tu písal veľký príbeh.
Možno pomohlo aj vstupné. Lístok stál symbolické euro. „Po dlhšom čase konečne návšteva, ktorú si tím zaslúži,“ opisoval tréner Štefan Markulík.
No hlavne – pomohol futbal.
Podbrezová rozobrala Trnavu vo štvrťfinále Slovnaft Cupu rozdielom triedy – 4:1.
„Náš výkon bol komplexný a naše mužstvo napreduje zápas od zápasu. Zaslúžený postup. Hru sme mali pod kontrolou. Umne sme sa snažili otvárať priestory,“ hodnotil podľa denníka Šport tréner Štefan Markulík.
O desať dní skôr ju v lige ponížila 5:0. Absolútny kontrast dvoch tímov v jarnej časti. Kým jeden exceluje, druhý sa prepadá do hlbokej krízy.
Dobrák vytiahol káble
Podbrezová? Päť jarných súťažných zápasov, päť víťazstiev, skóre 22:2.
Trnava? Posledné tri súťažné zápasy, tri prehry a skóre 1:13. A aj ten jediný gól bol vlastný – zo strany Podbrezovej.
Televízni diváci márne čakali na pozápasové hodnotenia trénerov.
„Nejaký ´dobrák´ nám vytiahol káble, takže rozhovory po zápase nebudú,“ uzavrel zápas komentátor STVR Michal Antoška.
„Podbrezová bola o triedu a možno aj dve lepšia,“ hodnotil komentátor STVR.
Spartak pod vedením trénera Michala Gašparíka v predchádzajúcich štyroch sezónach vždy postúpil do finále Slovenského pohára. Trikrát trofej zdvihol. Teraz končí priskoro.
„Každá súperova strela zo šance je gól. Neviem, čo máme spraviť, že by sa to otočilo. Je to ťažké, ale sme v tom sami. Musíme sa dať dokopy,“ reagoval brankár Spartaka Žiga Frelih.
Vyzlečte si dresy
Od januára 2026 má Trnava novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza. Futbal má byť odvážny, aktívny, moderný. Zatiaľ pôsobí krehko.
„Odohrali sme dobrý prvý polčas, ale keď nevyhrávame, nemôžeme byť spokojní, dobrý polčas nie je dostačujúci,“ opisoval Muňoz.
V závere zápasu hral vabank, na ihrisku mal až štyroch klasických útočníkov. Márne.
„Vyzlečte si dresy, bojujte za Spartak,“ hnevali sa fanúšikovia Trnavy, ktorých prišlo približne tristo.
Na lavičke sedel v úlohe asistenta športový riaditeľ Martin Škrtel. Smutne.
„Nehľadali sme trénera na pol roka. Nikto nečakal, že sa mužstvo dostane do takejto situácie. Nespokojnosť je veľká u fanúšikov, u nás aj u hráčov. Nie je nám to ľahostajné. Máme skúsený tím, ale málokto z hráčov bol v takejto situácii. Bohužiaľ, všetko na nás padá, ale treba ísť ďalej a dostať sa z toho. V lige je stále o čo hrať,“ opisoval Škrtel pre STVR.
Spolumajiteľom klubu je Stanislav Lobotka. Stredopoliar Neapola vlastní 35 percent akcií, čo z neho robí jedného z dvoch hlavných akcionárov. Futbal v Podbrezovej tak nemá len lokálny, ale aj medzinárodný rozmer.
VIDEO: Štefan Markulík
Dva góly hrdinu
Hrdinom večera bol Peter Kováčik. Dva góly, podiel aj na ďalšom.
„V živote som nekopal priamy kop a aj ma odhovárali, že to mám kopnúť do rohu, ale ja som chcel vystreliť a bol to parádny gól. Myslel som si, že rozhodca už odpíska koniec, vyhrávali sme o dva góly, tak prečo to neskúsiť," opisoval Kováčik.
"V tomto systéme si vytvárame veľa šancí a bol som to ja, kto dal góly," dodal hrdina.
Má 173 centimetrov a prezývku Guľa.
„Táto prezývka mi prischla už od detstva, keď som bol menší a tučnejší. Bohužiaľ mi to zostalo až doteraz, aj keď som si na to časom už celkom zvykol,“ rehotal sa Kováčik.
Pritom je pôvodne krajný obranca. V systéme na troch stopérov alternuje na krídle. Niečo medzi obrancom a krídelníkom. Moderný wing-back.
Baví Slovensko
V lete 2024 prestúpil z Podbrezovej do talianskej Serie A, do Como 1907. Šancu od trénera Cesca Fábregasa však nedostal. A tak sa vrátil. Späť pod železiarske komíny. A opäť žiari.
Malá obec. Veľký štadión. Symbolické vstupné. Rekordná návšteva.
A futbal, ktorý momentálne baví celé Slovensko.
Podbrezová hrá jar ako veľkoklub. Trnava zatiaľ len spomína na časy, keď zdvíhala pohár.