Barcelone pomohla vážna chyba rozhodcu. Hráč simuloval, no VAR nemohol zasiahnuť

BARCELONA. V úvodných dvoch zápasoch Ligy majstrov strelila Barcelona len tri góly. Newcastle United zdolala 2:1 a rovnakým skóre doma podľahla PSG.
Strelecky sa odtrhla z reťaze až v dueli proti Olympiakosu, ktorému po zmene strán nasúkala v rozpätí jedenástich minút štyri góly a zvíťazila 6:1.
Ako sa však vyjadril tréner gréckeho majstra José Luis Mendilibar, pohľad na výsledkovú tabuľu neodráža priebeh stretnutia v metropole Katalánska.
Hra futbalistov z Pirea sa totiž rozpadla až po kontroverzných momentoch, ktoré prišli vo chvíľach, keď sa hosťom podarilo znížiť na rozdiel gólu.
Experti v tom majú jasno
Podobne ako po derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa hovorilo najmä o momente, po ktorom rozhodca siahol do vrecka pre červenú kartu. Aj tentokrát malo ísť o úder do tváre súpera.
Santiago Hezze bojoval o loptu s Marcom Casadóm. Domáci záložník ho nedokázal zastaviť, no zrazu sa zvalil na zem a tvár si zakrýval v dlaniach.
Argentínčan sa hneval na Ursa Schnydera za to, že odpísal faul, no keď videl, že mu ukazuje druhú žltú a následne červenú kartu, nestačil sa čudovať.
VIDEO: Zostrih zo zápasu FC Barcelona - Olympiakos Pireus
Ironicky sa usmieval a zatlieskal rozhodcovi. Následne mu zrejme adresoval zopár ostrejších slov, až ho musel upokojovať kapitán Panagiotis Retsos.
Hnev 23-ročného záložníka bol oprávnený. Ani spomalené zábery nepreukázali, že by súpera udrel do tváre. Za pravdu mu dávajú aj experti.
"Švajčiarsky arbiter urobil vážnu chybu, pretože za žiadnych okolností nemohol hráčovi gréckeho tímu ukázať kartu po súboji s Casadóm," vyjadril sa analytik rozhodcov Pérez Burrull pre Rádio Marca.
"Sotva sa ho dotkol. Simulovanie je vo futbale veľký problém a hráč Barcelony simuloval. Avšak, keďže išlo o udelenie žltej karty, VAR nemohol zasiahnuť," dodal bývalý rozhodca Iturralde González pre denník AS.
Šialené rozhodnutie
Po tomto momente sa obraz hry zmenil. Dovtedy bojovný Olympiakos poslal onedlho na kolená gól Laminea Yamala z penalty, od 74. do 79. minúty pridala Barcelona tri góly a napokon z toho bol debakel.
"Všetci ste to videli. Keď sme sa dostali do hry, niekto nás z nej vyradil bez toho, aby sme urobili niečo zlé. Hezzeho červená karta bola šialeným rozhodnutím a pri penalte brankár sťahoval ruky, aby netrafil hráča.
Nedokážeme pochopiť tieto rozhodnutia. Zápas bol vyrovnaný, pokiaľ sa hralo v jedenástich. Bohužiaľ, takto si každý bude pamätať len výsledok 6:1," hovoril tréner Mendilibar pre grécky Sport24.
Pre Olympiakos ide o druhú najvyššiu prehru na európskej scéne. Vyšším rozdielom (0:7) podľahol len Juventusu Turín v Lige majstrov 2003/2004.
"Nikdy v živote som takéto vylúčenie nevidel. Hezze mal loptu, nedotkol sa súpera a dostal červenú kartu. Bojovali sme a dali do toho všetko, ale hrá sa na body a tie nemáme," doplnil stredopoliar Dani García.
Sport24 tiež uvádza, že nespokojný s výkonom švajčiarskeho arbitra bol aj prezident Výboru rozhodcov UEFA Roberto Rossetti a mal sa s ním rozprávať.
Prvý španielsky hetrik
V tieni kontroverzných momentov trochu zostal výkon Fermína Lópeza, ktorý strelil svoj prvý hetrik v kariére. V lete ho pôvodne mali vidieť aj fanúšikovia na Slovensku, ale napokon na EURO U21 necestoval.
V zápase proti gréckemu tímu bol najlepším hráčom na ihrisku. Dva góly dal už v prvom polčase a Marca mu vo svojom hodnotení udelila desiatku.
"Dať hetrik v Lige majstrov je splnený sen. Zobral som si loptu, aby mi ju podpísali spoluhráči. Som vďačný celému tímu," povedal pre UEFA.
Zaujímavosťou je, že v bohatej histórii FC Barcelona je Fermín López vôbec prvým Španielom s hetrikom v milionárskej súťaži. Zároveň to v mladšom veku dokázal iba Neymar - v roku 2013 proti Celticu Glasgow.
"Fermín bol liekom, ktorý Barcelona potrebovala na oživenie svojho útoku," napísal novinár Roger Torelló zo športového denníka Mundo Deportivo.
"Aj keď Flickov tím nepredviedol najlepší kolektívny výkon, vďaka všemocnému Fermínovi sa dokázal správne naladiť pred nedeľňajším El Clásicom," pridal sa s hodnotením Joan Poquí z rovnakého média.
Talentovaný Španiel verí, že sa Kataláncom podarí na tento výkon nadviazať aj na pôde Realu Madrid, za ktorým v tabuľke La Ligy zaostávajú o dva body.
Fanúšikov trochu vystrašilo pomerne skoré striedanie Yamala, no tréner Hansi Flick po zápase dementoval špekulácie o jeho možnom zranení.