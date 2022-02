Trenčín na dlhšiu dobu bez ex-reprezentanta. Privodil si zranenie

"Dá sa povedať, že som mal šťastie v nešťastí. Prvé prognózy boli výrazne horšie. Po magnetickej rezonancii sa zdá, že do dvoch mesiacov by som mohol byť fit. Musí to ale prebehnúť bez ďalších komplikácií," citoval ho klubový web AS.

Tridsaťpäťročný útočník verí, že stihne záver tohto ročníka. "Možno v závere sezóny pomôžem mužstvu. Zatiaľ im budem držať palce a podporovať aspoň po mentálne stránke," dodal.