Jendrišek, Jendrišek nedal, Jendrišek, gól! Nezabudnuteľný muž končí kariéru

„Moje meno sa spája iba s týmto gólom, aj keď v reprezentácii som odohral takmer štyridsať zápasov. Vnímam ho ako životný, zapísal sa do histórie.

Tak, ako pamätný gól Erika Jendrišeka do siete Česka. Zaradil ním výhru Slovenska v Prahe v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta 2010.

„Aj preto ho hodnotím vysoko. Ani sa nečudujem, že ho tak ľudia spájajú s mojím menom. Niektoré góly sa takto zapíšu do dejín. Som rád, že aspoň jeden z tých míľnikov sa podaril mne,“ dodal.

Jeho zásah nasmeroval Slovensko na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Na šampionát, na ktorom vyradili zverenci trénera Vladimíra Weissa obhajcov trofeje z Talianska.

„Nastal čas povedať zbohom. Bola to pekelná cesta. Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, ktorá ma podporovala počas kariéry. Tiež priateľom, spoluhráčom, trénerom a hlavne všetkým fanúšikom, budete mi chýbať,“ napísal 37-ročný rodák z Trstenej na sociálnej sieti.

„Premohli ma emócie. Fanúšikovia Ružomberka po zápase skandovali moje meno. Napriek tomu, že s nami prehrali. Nemyslel som si, že to takto dopadne. Zo sekundy na sekundu na mňa prišiel nával emócií,“ vravel po stretnutí.

Veľké emócie sprevádzali v máji 2023 derby medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom. Jendrišek síce rozhodol o výhre Mikuláša 2:1, no paradoxne s ním vypadol do druhej ligy. Po stretnutí plakal.

Už vtedy si myslel, že to bol jeho posledný gól kariéry. Teraz ju definitívne uzavrel.

Raúl a Rakitič? Normálni chalani

V Schalke si zahral po boku takých svetových hviezd ako Raúl Gonzáles, Ivan Rakitič či Manuel Neuer.

„Boli to normálni chalani, ako sú aj u nás v reprezentácii, v Spartaku Trnava či v Slovane Bratislava. Stáli nohami pevne na zemi, nemali žiadne hviezdne maniere.

Keď sme postúpili zo skupiny Ligy majstrov, všetci sme si spolu sadli na pivo. A Raúl mi rozprával príbehy, ako Steve McManaman (bývalý anglický reprezentant - pozn. red.) počas angažmán v Reale Madrid dokázal za večer vypiť 25 pív.

Beriem pôsobenie v Schalke ako veľmi dobrú skúsenosť. Videl som, ako sa správajú veľkí hráči. Zobral som si veľa ponaučení.

Aj keď to možno až tak futbalovo nevypálilo, ako som si predstavoval. No nikdy na to nezabudnem,“ vravel pred časom.