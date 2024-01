Michalovce predstavili prvú posilu. Je ňou záložník z Uruguaja

V zime 2019 sa Acosta upísal Popradu, s ktorým si zahral baráž o postup do prvej ligy proti Trenčínu. V lete 2020 prestúpil do Podbrezovej, kde pobudol rok. Následne jeho kroky viedli do Talianska, najprv pôsobil v FCD Montemiletto a potom v US Agropoli.

V lete tohto roka sa vrátil pod Tatry, v drese Banskej Bystrice dosiahol v 16 jesenných zápasoch štyri góly a dve asistencie.

„Niektorí michalovskí fanúšikovia si isto spomenú, že Arevalo už raz v našom klube skúšal šťastie. Bolo to v januári 2019 za éry trénera Antona Šoltisa,“ dodáva klubový web.

V štyroch dueloch na Zemplíne strelil jeden gól, no kontrakt si nevybojoval, a tak sa presunul do spomínaného Popradu.