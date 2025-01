Trenčín angažoval hráča z prominentnej rodiny. Jeho otec šéfuje tajným

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín oznámil, že angažoval devätnásťročného obrancu Emira-Khana Kydyršajeva, kapitána reprezentácie Kirgizska do 20 rokov.

V roku 2022 kirgizské médiá informovali, že Kydyršajev sa pripojil k mládežníckemu tímu FC Barcelona, čo uvádzala aj Kirgizská futbalová asociácia.

Neexistujú však dôkazy, že by za Barcelonu hral na akejkoľvek úrovni. AS Trenčín uviedol, že má skúsenosti z mládežníckych kategórií katalánskeho veľkoklubu, no jeho posledným klubom bol katalánsky tím Sant Cugat FC, v 7. španielskej lige.