Greif si udržal ďalšie čisté konto. Odohrali sme jeden z najlepších zápasov, tešil sa Fonseca

Radosť hráčov Olympique Lyon.
Radosť hráčov Olympique Lyon. (Autor: X/Olympique Lyonnais)
TASR|3. okt 2025 o 11:58
Dvadsaťšesťročný gólman zaznamenal proti Salzburgu viacero dôležitých zákrokov.

LYON. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif opäť potvrdil výbornú formu a štvrtým čistým kontom za sebou prispel k víťazstvu Olympique Lyon nad Red Bullom Salzburg (2:0) v 2. kole hlavnej fázy Európskej ligy.

Dvadsaťšesťročný gólman zaznamenal viacero dôležitých zákrokov, najmä v druhej polovici zápasu, keď si hostia vypracovali niekoľko šancí.

Greif nastúpil v základnej zostave a počas celého zápasu pôsobil istým dojmom. V 31. minúte si poradil so zložitou situáciou po riskantnej malej domov od spoluhráča Clintona Matu, ktorý mu poslal nedôraznú „pätičku“.

Do zakončenia sa snažil dostať Yorbe Vertessen a Greif išiel do úspešného súboja sklzom. V nadstavenom čase prvého polčasu výborne zasiahol po strele Mauritsa Kjaergaarda.

Po zmene strán zneškodnil dva pokusy 18-ročného krídelníka Kerima Alajbegoviča a v úplnom závere si poradil aj s príležitosťou Edmunda Baidooa.

Lyon rozhodol o svojom víťazstve gólmi Martina Satriana, ktorý sa presadil hlavou po centri. Štyri minúty predtým zneškodnil penaltu domáceho Pavla Šulca brankár Alexander Schlager.

V 57. minúte pridal gól istoty pri podobnej akcii Ruben Kluivert, no práve Greifov výkon bol jedným z kľúčových faktorov, prečo francúzsky tím udržal siedme čisté konto v ôsmom súťažnom zápase sezóny.

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: SofaScore)

Naopak, Salzburg pokračuje v nevýraznej forme na európskej scéne – po úvodnej prehre 0:1 proti Portu zaznamenal aj druhú a stále čaká na premiérový gól.

Tréner domácich Paulo Fonseca nechal mladý talent Malicka Fofanu len na lavičke, zatiaľ čo Salzburg dal šancu viacerým mladíkom.

V závere zápasu nastúpil okrem Baidooka Alajbegovič, ktorý priniesol do hry oživenie. Napriek tomu sa hostia cez dobre organizovanú defenzívu Lyonu a pozorného Greifa nepresadili.

„Odohrali sme skvelý zápas, pravdepodobne jeden z najlepších v tejto sezóne, proti silnému súperovi. Keď však hráte takto, je to pre vašich protivníkov náročné. V defenzíve aj ofenzíve sme boli veľmi dobrí a hrali sme s veľkou odvahou.

Bránili sme s intenzitou a s loptou sme vedeli dobre určovať rytmus zápasu, keď to bolo potrebné. Tento duel mohol byť komplikovaný, ale pripravili sme sa perfektne a mali ho dobre pod kontrolou,“ citovali pochvalné slová Fonsecu francúzske médiá.

Greif je tak po štyroch zápasoch v Lyone stále bez inkasovaného gólu a celkovo vykryl dvanásť striel.

Prvýkrát od marcového asociačného termínu bol nominovaný aj do reprezentácie, ktorú čakajú zápasy kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku (10.10.) a proti Luxembursku (13.10.).

    dnes 11:58
