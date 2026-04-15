Hancko je pred bránami finále Ligy majstrov. Pozrite si program a dvojice semifinále

Slovenský obranca Dávid Hancko v službách Atlética Madrid sa po náročnom štvrťfinále Ligy majstrov proti Barcelone (celkové skóre 3:2) prebojoval už medzi najlepšiu štvorku súťaže.
Hancka a jeho spoluhráčov teraz čaká v boji o finále londýnsky Arsenal, ktorý potvrdil rolu favorita a vyradil Sporting Lisabon.
Slovenský reprezentant momentálne pauzuje pre zranenie, ale podľa odhadov by mohol nastúpiť už do víkendového finále španielskeho pohára, kde Atlético opäť vyzve FC Barcelonu.
Prvé zápasy semifinále sú naplánované na 28. a 29. apríla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr, 5. a 6. mája 2026.
Ak Atlético uspeje, Hancko si môže zahrať finále v neďalekej Puskás Aréne v maďarskej Budapešti.
V druhom semifinálovom dueli sa stretnú giganti z Francúzska a Nemecka. Obhajca titulu Paríž St. Germain, ktorý suverénne prešiel cez Liverpool (4:0 na zápasy), vyzve nemecký Bayern Mníchov.
Bavori v dramatickom štvrťfinále vyradili po gólovej prestrelke v odvete Real Madrid s celkovým skóre 6:4.
Liga majstrov - program
Prvé zápasy semifinále: utorok 28. apríla a streda 29. apríla 2026
Odvetné zápasy semifinále: utorok 5. mája a streda 6. mája 2026
Finále: 30. mája 2026, Puskás Aréna, Budapešť