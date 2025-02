Otec ho od chytania odhováral. Mladý talent prestúpil do Wolfsburgu a ide si za snom

Perniš mladší chytal na jeseň druhú dorasteneckú ligu za Dubnicu, no v zime dostal veľkú príležitosť. Prestúpiť do známeho nemeckého klubu VfL Wolfsburg.

„Dostali sme ponuky aj z iných klubov, no prioritou bolo, aby bol Dušan v permanencii. Usúdili sme, že je lepšie chytať v priemernom klube ako v top slovenskom tíme, v ktorom by mal možno jeden zákrok za zápas.

Keď však prišla ponuka z Nemecka, rozhodli sme sa ju prijať. Pre nás rodičov i pre Dušana je to samozrejme náročné, stále má len 16 rokov a bude tam sám. Presvedčil nás však prístup VfL a zázemie vo Wolfsburgu,“ pre Sportnet povedal Dušan Perniš starší.

Chytá lebo otec

Bývalý reprezentačný brankár je rád, že jeho syn bude kariéru rozbiehať v krajine, kde on nepôsobil.

„Na Slovensku je to tak, chytá lebo otec, nechytá lebo otec. Vždy si ho so mnou spájajú a mladý človek to vníma rôzne.

Je dobré, že Dušan bude v Nemecku, kde ma nepoznajú. Má tak čistú hlavu a môže sa sústrediť iba na seba,“ dodal.