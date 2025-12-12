Disciplinárna komisia si posvietila na bitku i vystrájanie fanúšikov. Trestu neunikol ani Slovan

Fanúšikovia Trnavy počas zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava.
Fanúšikovia Trnavy počas zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|12. dec 2025 o 12:49
Slovan vyviazol s podmienečným trestom.

Za hromadnú bitku v zápase medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava dostali stopku dvaja hráči, vyplýva to z úradnej správy Disciplinárnej komisie SFZ.

Taras Kacharaba z DAC si za "sotenie súpera a fyzické napadnutie" nezahrá tri zápasy, Lazar Stojsavljevič dostal za rovnaký prehrešok identický trest.

Dunajská Streda zároveň musí zaplatiť pokutu 3000 eur, jej súper z Trnavy 5000 eur pre nebezpečné správanie fanúšikov.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Trnava

Trest neobišiel ani úradujúceho majstra Slovan Bratislava, ktorý v uplynulom kole prehral na ihrisku FC Košice 0:2.

Na základe verdiktu nemôže predávať vstupenky do hosťujúceho sektora najbližšie dva zápasy Niké ligy.

Toto opatrenie však bolo podmienečne odložené, do 30.6.2026 sa nesmú fanúšikovia opäť previniť, inak nadobudne okamžitú platnosť.

Oba kluby dostali aj finančné tresty. Slovan zaplatí 5000 eur, Košice 2500 eur.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
17
10
5
2
33:13
35
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
17
10
2
5
32:18
32
P
V
V
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

