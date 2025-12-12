Disciplinárna komisia si posvietila na bitku i vystrájanie fanúšikov. Trestu neunikol ani Slovan

Za hromadnú bitku v zápase medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava dostali stopku dvaja hráči, vyplýva to z úradnej správy Disciplinárnej komisie SFZ.
Taras Kacharaba z DAC si za "sotenie súpera a fyzické napadnutie" nezahrá tri zápasy, Lazar Stojsavljevič dostal za rovnaký prehrešok identický trest.
Dunajská Streda zároveň musí zaplatiť pokutu 3000 eur, jej súper z Trnavy 5000 eur pre nebezpečné správanie fanúšikov.
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Trnava
Trest neobišiel ani úradujúceho majstra Slovan Bratislava, ktorý v uplynulom kole prehral na ihrisku FC Košice 0:2.
Na základe verdiktu nemôže predávať vstupenky do hosťujúceho sektora najbližšie dva zápasy Niké ligy.
Toto opatrenie však bolo podmienečne odložené, do 30.6.2026 sa nesmú fanúšikovia opäť previniť, inak nadobudne okamžitú platnosť.
Oba kluby dostali aj finančné tresty. Slovan zaplatí 5000 eur, Košice 2500 eur.