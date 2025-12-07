VIDEO: Hromadná bitka medzi Trnavou a DAC. Divák chytil pod krk nášho hráča, tvrdí Škrtel

Futbalisti Dunajskej Stredy triumfovali v šlágri 17. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 3:1 a posunuli sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky.
Za Slovanom zaostávajú už iba bod. Solídny futbal však v závere úplne zatienila hromadná šarvátka, akú liga už dlho nezažila.
Incident vypukol po ostrom zákroku Koštrnu na Ramadana. Pri lavičke hostí sa v zlomku sekundy vytvorilo klbko hráčov, do ktorého nabehli takmer všetci z oboch tímov – aj členovia realizačných tímov.
Situácia sa rýchlo vymykala spod kontroly a pracovníci SBS služby mali plné ruky práce, aby oddelili rozvášnené skupiny, ktoré sa posúvali až ku okraju tribúny.
Rozhodca Ivan Kružliak po chaotickom priebehu incidentu siahol k najtvrdším trestom. Červené karty ukázal trnavskému útočníkovi Lazarovi Stojsavljevičovi a domácemu stopérovi Tarasovi Kačarabovi.
Žltou kartou napomenul Koštrnu a Paura na strane Spartaka, za DAC dostali žltú Corr a Nemanič.
Trnavčania po zápase tvrdili, že šarvátku mal ešte viac vyhrotiť aj jeden z divákov. K incidentu malo dôjsť vo chvíli, keď sa zhromaždení hráči dostali až k bariére pod tribúnou.
„Stalo sa, čo sa stalo. Bol som blízko, snažil som sa hráčov rozdeľovať. Mrzí ma, že sa do toho zapojil divák, ktorý chytil pod krk nášho hráča. Mal tam aj snahu ho nejakým spôsobom udrieť.
Toto k tomu nepatrí. Šarvátky medzi hráčmi vidíme aj vo svete, ale keď sa už do toho zapojí divák a nejakým spôsobom je ohrozená bezpečnosť hráčov, tak to by sa nemalo stať,“ povedal po zápase Martin Škrtel.
DAC síce po výbornom výkone získal dôležité tri body, no diskusia po zápase sa bude minimálne niekoľko dní točiť najmä okolo nepekného incidentu.
Očakáva sa, že celý prípad poputuje pred disciplinárnu komisiu, ktorá bude preverovať správanie hráčov i možné napadnutie zo strany diváka.