VIDEO: Hromadná bitka medzi Trnavou a DAC. Divák chytil pod krk nášho hráča, tvrdí Škrtel

Tréner Trnavy Martin Škrtel počas zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava.
Fotogaléria (9)
Tréner Trnavy Martin Škrtel počas zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|7. dec 2025 o 23:01
Incident vypukol po ostrom zákroku Koštrnu na Ramadana.

Futbalisti Dunajskej Stredy triumfovali v šlágri 17. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 3:1 a posunuli sa pred Žilinu na druhé miesto tabuľky.

Za Slovanom zaostávajú už iba bod. Solídny futbal však v závere úplne zatienila hromadná šarvátka, akú liga už dlho nezažila.

Fotogaléria zo zápasu Dunajská Streda - Spartak Trnava (Niké liga - 17. kolo)
Vpravo hráč DAC Alioune Sylla a hráč Trnavy Filip Twardzik
tréner Trnavy Martin Škrtel
Fanúšikovia Trnavy
Fanúšikovia DAC
9 fotografií
Radosť hráčov DAC po strelení gólu Gól DAC do siete TrnavyBrankár DAC Aleksandar Popovič počas zápasuVpravo hráč DAC Taras Kačaraba a hráč Trnavy Abdulrahman TaiwoVpravo hráč DAC Taras Kačaraba a hráč Trnavy Luka Khorkeli

Incident vypukol po ostrom zákroku Koštrnu na Ramadana. Pri lavičke hostí sa v zlomku sekundy vytvorilo klbko hráčov, do ktorého nabehli takmer všetci z oboch tímov – aj členovia realizačných tímov.

Situácia sa rýchlo vymykala spod kontroly a pracovníci SBS služby mali plné ruky práce, aby oddelili rozvášnené skupiny, ktoré sa posúvali až ku okraju tribúny.

Rozhodca Ivan Kružliak po chaotickom priebehu incidentu siahol k najtvrdším trestom. Červené karty ukázal trnavskému útočníkovi Lazarovi Stojsavljevičovi a domácemu stopérovi Tarasovi Kačarabovi.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Trnava

Žltou kartou napomenul Koštrnu a Paura na strane Spartaka, za DAC dostali žltú Corr a Nemanič.

Trnavčania po zápase tvrdili, že šarvátku mal ešte viac vyhrotiť aj jeden z divákov. K incidentu malo dôjsť vo chvíli, keď sa zhromaždení hráči dostali až k bariére pod tribúnou.

„Stalo sa, čo sa stalo. Bol som blízko, snažil som sa hráčov rozdeľovať. Mrzí ma, že sa do toho zapojil divák, ktorý chytil pod krk nášho hráča. Mal tam aj snahu ho nejakým spôsobom udrieť.

Toto k tomu nepatrí. Šarvátky medzi hráčmi vidíme aj vo svete, ale keď sa už do toho zapojí divák a nejakým spôsobom je ohrozená bezpečnosť hráčov, tak to by sa nemalo stať,“ povedal po zápase Martin Škrtel.

VIDEO: Branislav Fodrek

DAC síce po výbornom výkone získal dôležité tri body, no diskusia po zápase sa bude minimálne niekoľko dní točiť najmä okolo nepekného incidentu.

VIDEO: Martin Škrtel

Očakáva sa, že celý prípad poputuje pred disciplinárnu komisiu, ktorá bude preverovať správanie hráčov i možné napadnutie zo strany diváka.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
17
10
5
2
33:13
35
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
17
10
2
5
32:18
32
P
V
V
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

