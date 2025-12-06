Futbalisti Slovana pohoreli na pôde posledných Košíc. V lige prehrali druhý zápas v rade

Niké liga - 17. kolo
Košice - Slovan Bratislava 2:0 (1:0)
Góly: 43. Krivák (Čerepkai), 62. Rehuš (Gallovič)
Rozhodcovia: Marhefka, Hancko, Vorel, ŽK: Kovács, Sovič - Weiss
Košice: Dabrowski - Ďurko (90.+4 Teplan), Krivák, Kružliak - Kovács (46. Magda), Zsigmund (65. Metu), Gallovič, Jakúbek, Madleňák - Rehuš (65. Perišič), Čerepkai (84. Sovič)
Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (78. Kucharevyč) - Blackman, Ignatenko, Savvidis (46. Ibrahim), Cruz (46. Gajdoš) - Mak (46. Yirajang), Weiss, Marcelli (84. Ofori)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali druhý zápas v Niké lige po sebe. V sobotňajšom stretnutí 17. kola podľahli na ihrisku posledného tímu tabuľky FC Košice 0:2.
Na čele tabuľky však majú naďalej dvojbodový náskok pred Žilinou, Košice strácajú dva body na predposlednú Skalicu.
Slovanisti prehrali dva zápasy v Niké lige prvýkrát od mája 2024.
O góly domácich sa postarali Ján Krivák a Milan Šimon Rehuš, pre ktorých išlo o prvé presné zásahy v košickom drese.
Pre Košice to bolo tretie víťazstvo v sezóne a prvé po šiestich dueloch. Z triumfu sa predtým tešili 19. októbra proti Michalovciam (3:2).
Bolo to zároveň prvé víťazstvo Košíc nad Slovanom od ich návratu do najvyššej súťaže.
Priebeh zápasu Košice - Slovan
I. polčas:
Prvú vážnejšiu šancu si vytvorili hostia, ale Ignatenko strelu bez prípravy poslal tesne vedľa.
Po štvrťhodine hry musel rozhodca Marhefka prerušiť zápas, keďže fanúšikovia hostí vypustili pyrotechniku, ktorá zhoršila viditeľnosť na ihrisku.
V hre sa pokračovalo po 20 minútach a naďalej si oba tímy dávali pozor na defenzívu, pričom obom tímom chýbala aj presnosť v ofenzíve.
V 43. minúte išli domáci do vedenia, keď kapitán Krivák hlavičkou zužitkoval rohový kop Čerepkaia - 1:0.
II. polčas:
Hostia do druhého polčasu prestriedali troch hráčov, pridali na aktivite, no v 62. minúte inkasovali druhýkrát. Košičanom vyšiel rýchly protiútok, v ktorom Gallovič v šestnástke našiel Rehuša a ten zblízka strelil svoj prvý gól v lige - 2:0.
V 74. minúte sa pokúsil vyrovnať Marcelli, ale pohotový Dabrowski zneškodnil jeho strelu do ľavého horného rohu brány.
Víťazstvo domácich mohol v 84. minúte poistiť Gallovič, no z prečíslenia troch proti dvom trafil iba hornú žrď.
Hostia mali v druhom polčase viac z hry a svoj tlak stupňovali, ale bez gólového efektu.